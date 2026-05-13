الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا.. والتركيز مفتاح التتويج

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

عدي الدباغ وسيف الجزيري ثنائي الزمالك ضد أوتوهو

كشف سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن فريقه قدم كل شيء أمام اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية لكن غياب التوفيق أثر على نتيجة المباراة، مشددا على أن الهدف في لقاء الإياب هو تحقيق نتيجة كبيرة والتتويج باللقب.

وتعرض الزمالك لهزيمة أمام اتحاد العاصمة بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب بالجزائر في انتظار الحسم بالقاهرة السبت المقبل بنهائي الكونفدرالية.

وقال الجزيري في تصريحات عبر الاتحاد الإفريقي: "الزمالك قدم مباراة ممتازة في لقاء الذهاب، ولكن غياب التوفيق حرم الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم مباراة كبيرة وحصد اللقب، والتركيز مطلوب في مواجهة الإياب ولابد من ضبط النفس وبذل أقصى جهد".

وعن غياب محمود بنتايج وعمر جابر قائد الفريق قال: "عمر جابر قائد الفريق لاعب مهم ومحمود بنتايج لاعب مؤثر وغيابهما سيؤثر على الزمالك، ولكن الفريق يضم لاعبين كبار لديهم القدرة على تعويض أي غيابات".

وأتم "جمهور الزمالك يساندنا باستمرار وننتظر دعمهم، ونسعى لإسعادهم بتحقيق اللقب في مباراة السبت المقبل".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق البطولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية بعدما حققها في مناسبتين عامي 2019، 2024.

