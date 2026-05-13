القسم الثاني ب - بلقاس سيتي يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على الأوليمبي

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 19:27

كتب : رضا السنباطي

تأهل نادي بلقاس سيتي لدوري المحترفين المصري على حساب الأوليمبي بركلات الترجيح.

وتعادل الفريقان 2-2 في المباراة قبل أن تحسم ركلات الترجيح بنتيجة 4-1 التأهل لصالح بلقاس سيتي لدوري المحترفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأصبح بلقاس سيتي ثالث المتأهلين لدوري المحترفين بعد تيم إف سي الذي فاز على الألومونيوم، والنصر الذي حقق انتصارا على بورفؤاد.

وسبق أن تأهل عبد اللطيف الدوماني مدرب بلقاس سيتي الصعود مع أندية بيلا، وطنطا، ودمياط، وسمنود، والمنصورة من دوري القسم الثالث للقسم الثاني.

ويصعد 3 فرق من القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين، بينما يهبط فريقين من المحترفين إلى القسم الثاني ب.

وضمن حتى الآن كل من القناة وبترول أسيوط الصعود من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

