مؤتمر حسين عبد اللطيف: أهدرنا العديد من الفرص أمام إثيوبيا.. والرطوبة أثرت على المباراة

يرى حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين، أن إقامة المباراة ظهرا وسط رطوبة عالية أثرت على مباراة الفريق أمام إثيوبيا.

وبدأ منتخب مصر للناشئين مشواره في أمم إفريقيا تحت 17 عاما، بتعادل محبط أمام إثيوبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من البطولة القارية.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

وقال عبد اللطيف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأهدرنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بحسم نتيجة اللقاء لصالحنا، لكن التوفيق لم يحالفنا لتنتهي المباراة بنتيجة مخيبة لآمالنا".

وأضاف مدرب منتخب مصر "توقيت المباراة في الثانية ظهرًا، وفي ظل رطوبة عالية، أثر على أجواء اللقاء، لكن رغم ذلك لم يقصر لاعبونا وكانوا قريبين من الفوز بالمباراة في أكثر من مناسبة".

واختتم حسين عبد اللطيف "مازالت أمامنا فرصة للتعويض، خلال المواجهتين المقبلتين بالدور الأول".

ويتواجد منتخب مصر وإثيوبيا رفقة منتخبي المغرب صاحب الأرض، وتونس.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة أمام تونس يوم 16 مايو، قبل مواجهة المغرب في ختام دور المجموعات يوم 19 مايو.