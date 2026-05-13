زد يخطف فوزا قاتلا أمام غزل المحلة بهدف رأفت خليل.. وتعادل بين الحرس والمقاولون

خطف زد انتصارا قاتلا بنتيجة 3-2 على حساب غزل المحلة في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط في استاد السلام.

سجل لغزل المحلة كل من محمد أرموشة وأحمد شوشة، فيما سجل لزد أحمد عاطف (2) ورأفت خليل.

ولم يخسر زد من غزل المحلة في الدوري إذ فاز في 3 مباريات وتعادلا في 1.

ورفع زد رصيده لـ 46 نقطة في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 31 نقطة في المركز الـ 31 بعدما تلقى الخسارة الثانية تواليا.

وتقدم الغزل بهدف محمد أرموشة بعد عرضية محمود صلاح في الدقيقة 26.

وتعادل زد سريعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 53 عاد الحكم لتقنية الفيديو مجددا بداعي وجود ركلة جزاء للغزل واحتسبها تلك المرة.

وفي الدقيقة 55 سجل أحمد شوشة هدف التقدم من ركلة جزاء.

وكما الشوط الأول سرعان ما أدرك أحمد عاطف التعادل من جديد بتسديدة أرضية في الدقيقة 59.

وأشهر الحكم راية التسلل سريعا وألغى هدف رأفت خليل بداعي التسلل في الدقيقة 74.

واستغل رأفت التخبط الدفاعي للغزل في الدقيقة 90+3 وباغت عامر عامر بتسديد الكرة في الشباك مباشرة من الجهة اليسرى بدلا من إرسال عرضية قائدا زد للفوز القاتل.

يا عيني على الحلويات 🎯 رأفت خليل يسجل الثالث لنادي زد في مرمى المحلة بإنهاء ولا أروع 👏🏼 pic.twitter.com/t5CMDvhjxf — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2026

وفي نفس الجولة تعادل حرس الحدود مع المقاولون العرب سلبيا على ملعب الأول.

وتعرض يواكيم أوجيرا لاعب المقاولون العرب للطرد في الدقيقة 90+8 بعد تدخل قوي على قدم حارس الحرس ثم اعتراض على قرار الحكم.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 33 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ظل حرس الحدود في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز البقاء.