الأهلي يواجه دلفي وديا استعدادا لـ المصري

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

قرر يس توروب المدير الفني للأهلي مواجهة فريق دلفي وديا غدا الخميس، وذلك ضمن الاستعداد لمباراة المصري في ختام الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

ويسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز كافة عناصر الفريق، في ‏ضوء الاستعداد لمباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ‏ختام منافسات بطولة الدوري.‏

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين

وخاض الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأربعاء، بدأ بأداء اللاعبين مجموعة من التدريبات ‏البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما خاض حراس ‏المرمى فقرات متنوعة.‏

وواصل مصطفى شوبير أداء تدريبات التأهيل البدني، بسبب إصابته بشد في ‏الجزء السفلي من العضلة الخلفية.‏

ويلعب الأهلي ضد المصري يوم الأربعاء المقبل في ختام الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الأهلي دلفي الدوري المصري
نرشح لكم
القضية 17.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة زد يخطف فوزا قاتلا أمام غزل المحلة بهدف رأفت خليل.. وتعادل بين الحرس والمقاولون انتهت الدوري المصري - زد (3)-(2) غزل المحلة.. فوز قاتل مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام مواعيد مباريات الأربعاء 13 مايو - سيتي و4 مباريات في الدوري.. ومنتخب مصر للناشئين "حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم
أخر الأخبار
الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا.. والتركيز مفتاح التتويج 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي.. وعودة جفارديول أمام كريستال بالاس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة التشيك - باتريك شيك على رأس الهجوم في كأس العالم 24 دقيقة | في المونديال
القضية 17.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات 32 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بمنتخب الناشئين يكشف لـ في الجول سبب استبعاد لاعبي مونزا وأوتريخت أمام إثيوبيا 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (40)-(51) الاتحاد.. الربع الثالث ساعة | كرة سلة
تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529069/الأهلي-يواجه-دلفي-وديا-استعدادا-لـ-المصري