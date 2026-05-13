الأهلي يواجه دلفي وديا استعدادا لـ المصري

قرر يس توروب المدير الفني للأهلي مواجهة فريق دلفي وديا غدا الخميس، وذلك ضمن الاستعداد لمباراة المصري في ختام الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

ويسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز كافة عناصر الفريق، في ‏ضوء الاستعداد لمباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ‏ختام منافسات بطولة الدوري.‏

وخاض الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأربعاء، بدأ بأداء اللاعبين مجموعة من التدريبات ‏البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما خاض حراس ‏المرمى فقرات متنوعة.‏

وواصل مصطفى شوبير أداء تدريبات التأهيل البدني، بسبب إصابته بشد في ‏الجزء السفلي من العضلة الخلفية.‏

ويلعب الأهلي ضد المصري يوم الأربعاء المقبل في ختام الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.