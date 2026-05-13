تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بمدافع لايبزج المعار في إنجلترا

يواصل نادي ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي لوتشاريل جيرتيرويدا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما سبق ودرس ضمه في يناير الماضي.

المدافع متعدد الاستخدامات قدم مستويات لافتة خلال فترة إعارته مع سندرلاند، ومن المتوقع أن يرحل نهائيا عن لايبزج الألماني هذا الصيف.

ومع اتجاه المدرب أرني سلوت لتدعيم مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع بشكل عام، يظل جيرتيرويدا خيارا مفضلا بفضل مرونته وخبرته على أعلى مستوى.

وكان ليفربول قد بحث إمكانية ضم اللاعب في ميركاتو يناير، لكن الصفقة لم تكن واقعية في منتصف الموسم، إلا أن الإعجاب بقدراته استمر حتى الآن.

وبحسب تقارير صحفية لموقع "سبورتس مول"، فإن النادي الإنجليزي "يواصل مراقبة" اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، بعد تألقه هذا الموسم في ملعب النور مع سندرلاند.

وجذب جيرتيرويدا الأنظار بثبات مستواه، وقدراته البدنية، وذكائه التكتيكي، ما جعله محل اهتمام عدة أندية أوروبية.

ويتميز اللاعب بقدرته على اللعب كظهير أيمن أو قلب دفاع، وهو ما يجعله هدفا مثاليا للأندية الباحثة عن حلول متعددة داخل الخط الخلفي.

ويأتي ليفربول ضمن أندية الدوري الإنجليزي التي تتابع وضعه عن قرب، أثناء تقييم خيارات دعم الدفاع للموسم المقبل.

كما دخل ليدز يونايتد سباق التعاقد معه، ويعتقد أن علاقته بشبكة أندية ريد بول قد تمنحه أفضلية في التفاوض مع لايبزج.

وتوجد أندية أخرى مهتمة أيضا مثل أستون فيلا، إيفرتون، توتنام هوتسبير، وكريستال بالاس. ولا يقتصر الاهتمام على إنجلترا، إذ أبدت أندية من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا رغبتها في معرفة موقف اللاعب.

ويُفهم أن لايبزج منفتح على بيع جيرتيرويدا مقابل العرض المناسب بعد نهاية إعارته مع سندرلاند، مع اعتبار مبلغ 23 مليون يورو (20 مليون جنيه إسترليني) سعرا واقعيا.

ويبدو المبلغ المطلوب مناسبا للغاية بالنسبة لليفربول، خاصة في ظل حاجته إلى صفقة دفاعية ذكية ومنخفضة التكلفة نسبيا.

ويعاني الفريق في مركز الظهير الأيمن منذ رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، كما يحتاج إلى عمق أكبر في الخط الخلفي بسبب الإصابات المتكررة وعدم توازن القائمة.

وقد يمنح جيرتيرويدا الفريق نفس الموثوقية والتنوع الذي قدمه جو جوميز لسنوات، إذ يستطيع شغل أكثر من مركز دون التأثير على تماسك الفريق.

كما أن تجربته في سندرلاند ساعدت في إزالة كثير من الشكوك المعتادة حول اللاعبين القادمين مباشرة من الخارج، بعدما تأقلم مع الكرة الإنجليزية وأثبت قدرته على اللعب في أجواء بدنية قوية.

وبالنسبة للاعب يدخل سنواته الأفضل، ويمتلك خبرة في إنجلترا وقدرة على تغطية عدة مراكز، فإن 20 مليون جنيه إسترليني قد تكون صفقة ممتازة.

وفي حال نجح ليفربول في حسم السباق، فقد يصبح جيرتيرويدا أحد أذكى التدعيمات الدفاعية هذا الصيف.