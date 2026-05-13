منافس مصر - لوكاكو يخوض برنامج تأهيلي في بلجيكا للحاق بكأس العالم

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

يخوض روميلو لوكاكو برنامجه التأهيلي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وكشف بن جاكوبس الصحفي بموقع Talk sport عن اتفاق بين نادي نابولي والمنتخب البلجيكي على خوض لوكاكو المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في مركز تدريب الاتحاد البلجيكي.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الكاحل خلال تواجده في بلجيكا، الشهر الماضي.

وعقد لوكاكو جلسة مع مسؤولي نادي نابولي قبل سفره إلى بلجيكا الشهر الماضي، للحصول على إذن بالسفر لاستكمال برنامجه التأهيلي بسبب مشاكل متكررة في العضلة الخلفية.

وذكر وقتها موقع HLN البلجيكي، أن لوكاكو لم يستمر سوى أقل من ساعة في التدريبات داخل مركز "بوسويل" في أنتويرب، قبل أن يعاني من إصابة في الكاحل.

ويأمل المهاجم البلجيكي في لحاق لوكاكو بكأس العالم 2026، خاصة وأنها قد تكون فرصته الأخيرة للمشاركة في البطولة بعمر 32 عاما.

ويقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر، وإيران، ونيوزيلندا.

ويفتتح المنتخب البلجيكي مبارياته في المونديال بمواجهة مصر يوم 15 يونيو المقبل.

ولعب لوكاكو هذا الموسم 7 مباريات فقط، بإجمالي 64 دقيقة ، سجل خلالهم هدفا وحيدا.

