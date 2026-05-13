قائمة المكسيك - أوتشوا للمرة السادسة.. وراؤول خيمينيز على رأس الهجوم في كأس العالم

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب المكسيك ضد منتخب كوريا الجنوبية

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب المكسيك قائمة فريقه الأولية التي ستشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكشف أجيري عن قائمة أولية مكونة من 55 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد راؤول خيمينيز لاعب فولام، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان مع الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا حارس مرمى ليماسول.

ويخوض جييرمو أوتشوا قائمة منتخب المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم، وخاض المشاركة الأولى بكأس العالم 2006، و2010، و2014 مع 2018، و2022، وسيشارك للمرة السادسة في كأس العالم 2026.

وسيعلن أجيري عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم مع بداية يونيو المقبل.

وجاءت قائمة المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: أليكس باديا (أتلتيك بلباو) - أنطونيو رودريجيز (تيخوانا) - كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاجونا) - كارلوس مورينو (باتشوكا) - جييرمو أوتشوا (إيه إي إل ليماسول) - راؤول رانخيل (تشيفاس).

الدفاع: بريان جونزاليس (تشيفاس) - سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو) - إدسون ألفاريز (فنربخشة) - إدواردو أجيلار (أتلتيكو سان لويس) - إيفيراردو لوبيز (تولوكا) - إسرائيل رييس (أمريكا) - خيسوس أنجولو (تيجريس) - خيسوس جاياردو (تولوكا) - خيسوس جوميز (تيخوانا) - يوهان فاسكيز (جنوى) - خورخي سانشيز (باوك) - جوليان أراوخو (سيلتك) - لويس ري (بويبلا) - ماتيو تشافيز (ألكمار) - رامون خواريز (أمريكا) - ريتشارد ليديزما (تشيفاس) - فيكتور جوزمان (مونتيري).

الوسط: أليكسي دومينجيز باتشوكا - أليكسيس جوتيريز (أمريكا) - ألفارو فيدالجو (ريال بيتيس) - بريان جوتيريز (تشيفاس) - كارلوس رودريجيز (كروز أزول) دينزيل جارسيا (إف سي خواريز) - دييجو لاينيز (تيجريس) - إفراين ألفاريز (تشيفاس) - إلياس مونتييل (باتشوكا) - إريك سانشيز (أمريكا) - إريك ليرا (كروز أزول) - جيلبرتو مورا (تيخوانا) - إيساياس فيولانتي (أمريكا) - جيريمي ماركيز (كروز أزول) - جوردان كاريو (بوماس) - خورخي روفالكابا (نيويورك ريد بولز) - كيفن كاستانييدا (تيخوانا) - لويس تشافيز (دينامو موسكو) - لويس رومو (تشيفاس) - مارسيل رويز (تولوكا) - أوبيد فارجاس (أتلتيكو مدريد) - أوربيلين بينيدا (آيك أثينا) - خيسوس أنجولو (تولوكا).

الهجوم: أليكسيس فيجا (تولوكا) - أرماندو جونزاليس (تشيفاس) - سيزار هويرتا (أندرلخت) - جيرمان بيرترامي (إنتر ميامي) - جييرمو مارتينيز (بوماس) - جوليان كينيونيس (القادسية) - راؤول خيمينيز (فولام) - روبرتو ألفارادو (تشيفاس) - سانتياجو خيمينيز (ميلان).

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الأولى التي تضم كل من: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية مع التشيك.

ويخوض منتخب المكسيك افتتاح كأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا، في افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

