شكوك حول مشاركة مالكوم أمام نيوم

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 17:25

كتب : FilGoal

يخضع البرازيلي مالكوم لاعب الهلال يوم الخميس، لفحوصات طبية في عيادة النادي، للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة الدربي أمام النصر، ضمن الجولة الـ 32 من الدوري السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي، سيحدد مستوى إصابة مالكوم بعد الفحص، وما إذا كان بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وذلك بعدما ظل طوال ما تبقى من المباراة واضعًا الثلج على الركبة.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال مالكوم عند الدقيقة 87 من المباراة باللاعب مراد هوساوي، وتم وضع الثلج على موضع ركبته بعد خروجه من المستطيل الأخضر.

إلى ذلك، منح إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين راحة الأربعاء، على أن يعاود الجميع التدريبات الخميس، استعدادًا لمواجهة نيوم في الجولة قبل الأخيرة، التي تلعب السبت في المملكة أرينا في الرياض.

وأنهى الهلال مواجهة الغريم بالتعادل 1ـ1، وذلك قبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، وذلك بعد ظلَّ النصر متقدمًا منذ الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 78 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق خمس نقاط، مع تبقي مواجهتين أمام نيوم والفيحاء.

فيما يلعب النصر المتصدر الأربعاء المقبل أمام ضمك.

