مباشر الدوري المصري - زد (3)-(2) غزل المحلة.. جووول قاااتل
الأربعاء، 13 مايو 2026 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد زد بمسابقة الدوري.
ويلعب غزل المحلة ضد زد ضمن الجولة العاشرة في مجموعة تحديد الهبوط بالدوري.
ق 90+3: جووول قاااتل رأفت خليل يباغت الحارس ويسجل الثالث بطريقة رائعة
ق 74: هدف غير محتسب لزد بداعي التسلل على رأفت خليل
ق 59: جووول عاطف يتعادل من جديد لزد
ق 55: جووول شوشة يسجل من علامة الجزاء الثاني للغزل
ق 54: ركلة جزاء للغزل
ق 53: الحكم يعود لتقنية الفيديو بوجود شك في ركلة جزاء جديدة للغزل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء للغزل
ق 34: أحمد عاطف يتعادل لزد
ق 26: جووول أول لغزل المحلة عن طريق أرموشة
بداية اللقاء
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام