انتهت الدوري المصري - زد (3)-(2) غزل المحلة.. فوز قاتل
الأربعاء، 13 مايو 2026 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد زد بمسابقة الدوري.
ويلعب غزل المحلة ضد زد ضمن الجولة العاشرة في مجموعة تحديد الهبوط بالدوري.
لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد زد دقيقة بدقيقة من هنا.
--
انتهت
ق 90+3: جووول قاااتل رأفت خليل يباغت الحارس ويسجل الثالث بطريقة رائعة
ق 74: هدف غير محتسب لزد بداعي التسلل على رأفت خليل
ق 59: جووول عاطف يتعادل من جديد لزد
ق 55: جووول شوشة يسجل من علامة الجزاء الثاني للغزل
ق 54: ركلة جزاء للغزل
ق 53: الحكم يعود لتقنية الفيديو بوجود شك في ركلة جزاء جديدة للغزل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: الحكم يعود لتقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء للغزل
ق 34: أحمد عاطف يتعادل لزد
ق 26: جووول أول لغزل المحلة عن طريق أرموشة
بداية اللقاء
نرشح لكم
القضية 17.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة زد يخطف فوزا قاتلا أمام غزل المحلة بهدف رأفت خليل.. وتعادل بين الحرس والمقاولون الأهلي يواجه دلفي وديا استعدادا لـ المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام مواعيد مباريات الأربعاء 13 مايو - سيتي و4 مباريات في الدوري.. ومنتخب مصر للناشئين "حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم