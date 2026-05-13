الغيابات تضرب النصر قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2

تحوم الشكوك حول قدرة أكثر من لاعب بصفوف النصر على المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 السبت المقبل.

ويلعب النصر المباراة النهائية للبطولة أمام جامبا أوساكا الياباني في الرياض.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثلاثي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الإله العمري، سيخضع للكشف بالآشعة مساء الأربعاء، وذلك لتحديد نوعية الإصابة العضلية التي تعرضوا لها خلال مواجهة الدربي أمام الهلال يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، استبعد مشاركة الثلاثي، إلى جانب البرازيلي أنجيلو جابرييل، ونواف العقيدي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، ، لقوة الإصابات العضلية التي يعاني منها اللاعبون الخمسة.

ولفت التقرير إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، سيتسلم التقرير الطبي النهائي للثلاثي بروزوفيتش، وكومان، والعمري، قبل انطلاق التدريبات الخميس، على أن يخضع الجميع لبرنامج تأهيلي عاجل، حسب ما ستظهر نتائج الفحص.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي في النصر، وضع علاجًا مكثفًا للبرازيلي أنجيلو، على أمل تعافيه، قبل المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام ضمك الأربعاء المقبل في الرياض، والتي على ضوء نتيجتها سيتحدد بطل الدوري السعودي الموسم الجاري.

ويعاني النصر من أزمة إصابات في المنعطف الأخير قبل نهاية الموسم، إذ لا يزال نواف العقيدي الحارس الثاني يواصل التأهيل، فيما يغيب الثنائي راغد النجار ومبارك البوعينين حتى نهاية الموسم بسبب إصابتيهما بالرباط الصليبي.

ويتصدر النصر قبل مباراته الأخيرة أمام ضمك، قائمة ترتيب الدوري، برصيد 83 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني بـ78 نقطة، مع تبقي مواجهتان للأخير أمام نيوم والفيحاء.