تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم أنتوني جوردون

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون

كشفت بن جاكوبس الصحفي بموقع Talk sport عن توصل بايرن ميونيخ لاتفاق مع أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

وأشار جاكوبس إلى أن بايرن توصل لاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع النادي.

نيوكاسل يرغب في الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني وهو رقم بعيد عن ما يريد بايرن ميونيخ دفعه ولكن نيوكاسل متفائل بأن طلباته سيتم الموافقة عليها بالنهاية.

وانضم جوردون لنيوكاسل في 2023 قادما من إيفرتون مقابل 45 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك في 46 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص نيوكاسل وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وأسهم جوردون في تتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الماضي.

