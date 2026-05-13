أيمن الرمادي لـ في الجول: تلقيت دعوة من مجلس إدارة الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 14:51

كتب : محمود حمدي

كشف أيمن الرمادي مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي البنك الأهلي عن تلقيه دعوة من مجلس إدارة النادي الأبيض لحضور مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم السبت على استاد القاهرة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال الرمادي عبر FilGoal.com :"تلقيت دعوة من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك لحضور مباراة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية".

وأضاف "أشكر مجلس إدارة الزمالك على دعوته الكريمة وسأحاول الحضور قدر المستطاع".

وخسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وألغى الحكم هدفا لصالح الزمالك سجله جوان بيزيرا في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليحتسب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصمة نتيجة خطأ حسام عبد المجيد مدافع الفريق تجاه لاعب اتحاد العاصمة.

ويحتاج الزمالك للفوز على اتحاد العاصمة بفارق أكثر من هدف، أو تكرار نتيجة الذهاب ولعب ركلات الترجيح.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

وسبق للرمادي تدريب الزمالك وقاده في الموسم الماضي للتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

