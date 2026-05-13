تشكيل منتخب مصر للناشئين - دانيال تامر وصفوت يقودان الهجوم ضد إثيوبيا

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه لمواجهة إثيوبيا.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع إثيوبيا في افتتاحية كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما والمقامة بالمغرب.

ويقود دانيال تامر هجوم منتخب مصر في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مالك عمرو.

الدفاع: عبد الله عمرو - آدم يوسف - عادل علاء - ياسين تامر.

الوسط: أحمد بشير - عمر فودة - أحمد صفوت.

الهجوم: محمد جمال - عبد العزيز خالد - دانيال تامر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عبيد - محمد السيد - محمد نور - أدهم حسيب - أمير حسن - يوسف عثمان - زياد سعودي - سيف كريم - خالد مختار - سيف المهدي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة مع إثيوبيا والمغرب وتونس.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

