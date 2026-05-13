أربيلوا: لن أغير طريقة دفاعي عن اللاعبين.. وسأتحدث عن مستقبلي عقب الموسم

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن طريقته في الدفاع عن لاعبيه هي الأفضل وشدد على أنه لن يغيرها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال أوفييدو على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 36 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحي الخاص بالمباراة: "لقب الدوري هرب من أيدينا بالفعل ونحن نقبل مسؤولية اللعب أمام جماهيرنا، يجب علينا إثبات أننا نستحق ارتداء هذا القميص".

وواصل "دائما ما قلت إن ريال مدريد يكون أقوى عندما تكون الجماهير واللاعبين متحدين، هكذا كان التاريخ، نحن عائلة ونعود دائما، المتطلبات عالية جدا والخسارة مؤلمة لنا أكثر من الأندية الأخرى ولكننا سنفوز مجددا بدعم جماهيرنا، لقد غبنا عن البطولات لموسمين ولكن مع ذلك كم فريق حقق دوري الأبطال بقدرنا؟".

وأكمل "لست هنا لأعلق على المؤتمر الصحفي لرئيس النادي، كل مشجع يتفق على أننا يجب علينا الدفاع عن مصالح ريال مدريد، نحن نعامل بطريقة مختلفة عن الاندية الأخرى حول العالم، ونعلم كم الضغط وإذا كان هذا النادي يملك نقطة قوة واحدة سيكون هم أعضاؤه، لا أحد سيقول لنا كيف نفكر وأو ما علينا فعله".

وتابع "أتفق مع كلام بيريز، جميعنا نعرف ما حدث خلال الـ 20 عاما الأخيرة، وربما هناك أشياء لا نعرفها، سيكون من الجيد حل قضية نيجريرا سواء كان الأمر قانونيا أو لا وإذا ما كان من الطبيعي أن يحدث في كرى القدم".

وشدد "سنرى ما إذا كان مبابي سيكون قادرا على إنهاء التدريب اليوم كما فعل بالأمس، إذا كان متاحا بالتأكيد سيحصل على دقائق للمشاركة ليظهر التزامه تجاه النادي، وعلى الرغم من حصوله على 4 بطاقات، سيحاول بكل تأكيد المشاركة في المباريات المتبقية".

وكشف "لم أتحدث مع كارباخال عن غيابه عن قائمة إسبانيا، وهذا أمر مؤسف ولكن علينا احترام قرارات المدربين الآخرين، كارباخال عاد للتدريبات بالأمس وأتفهم أنه سيكون جاهزا للمشاركة، وأتمنى أن ينهي الموسم بشكل قوي ويحصل على دقائق للمشاركة".

وأردف "أتفهم الأسألة حول مستقبلي ولكن أرجوكم احترموا قراري بالتركيز على المباراة فقط، سأكون قادرا للإجابة مباشرة عقب نهاية الموسم ولكن حاليا الوقت للحديث فقط عن أوفييدو، أتفهم الشكوك وكنت سأشكك لو كنت بمكانكم، ولكن فلسفتي هي عدم النظر لنفسي ولكن فقط البحث عن الأفضل لريال مدريد".

وأضاف "لست عضوا في ريال مدريد ولذلك لن أكون قادرا على التصويت بالانتخابات، ولكن أنا رأيت ريال مدريد بدون بيريز وأعرف كيف كان يبدو النادي قبله وكيف أصبح خلال 26 عاما وأنا سأتمسك بتلك الأعوام، جماهير ريال مدريد تعرف ما فعله بيريز بعيدا عن الألقاب، وإذا كان أي شخص قادرا على قلب الموقف الحالي سيكون بيريز".

وأكمل "مبابي قدم 100% مع ريال مدريد؟ بالطبع ولن أفكر في شيء آخر، جميعنا نعرف معنى الابتعاد عن ريال مدريد وعلى لاعبي فريقي إدراك كم هم محظوظون بالتواجد، كل واحد منهم سيذكر اسمه لباقي حياته لأنه لعب بريال مدريد، هذا النادي يترك علامة عميقة بداخلك ويعطيك الكثير وأكثر مما يستطيع أي فريق آخر في العالم تقديمه لك".

وعن دفاعه عن اللاعبين قال: "أتفهم الانتقادات حول القرارات التي أتخذها، في عدة مرات أقول ما أفكر فيه وفي مرات أخرى أقول ما يجب علي، ولكن هكذا يجب أن أكون، وهكذا كنت حتى مع فريق الشباب كدرع للاعبين، معهم أقول أشياء لا يجب قولها هنا ودائما مع الاحترام، لقد كنت صارما وضغطت عليهم وقدمت لهم وجهة نظري حول ما يجب تحسينه وما الذي قمنا به بشكل جيد وما الذي أخطأنا فيه، لن أغير طريقة دفاعي عن لاعبي فريقي".

وأتم "إصابة اللاعبين قبل كأس العالم؟ لم يحدث ذلك معي وآمل ألا يحدث، لقد كنت حذرا في 95% من الحالات وحاولت ألا أعرضهم للمخاطرة وكنت أزيد وقت مشاركتهم تدريجيا عندما يعودون من الإصابات، من الأسهل فعل العكس، فنحن لدينا الكثير على المحك وتريد دائما أفضل اللاعبين في الملعب، لكنني كنت دائما أعتني بالجميع وسأواصل القيام بذلك".

وخسر ريال مدريد جميع البطولات بعد فقدان فرصة التتويج على الدوري الإسباني والإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.