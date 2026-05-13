بعد التأهل لكأس العالم.. طلب رسمي بمنح الأسترالي أرنولد الجنسية العراقية

كشف عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تقدمه بطلب رسمي بمنح الأسترالي جراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي الجنسية العراقية.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية: "المدرب الأسترالي جراهام أرنولد حريص على العراق كحرص العراقيين على بلدهم".

وأضاف "لقد نجح في تحقيق حلم 46 مليون عراقي بالتأهل إلى كأس العالم، وأرسلت خطابا رسميا بشأن حصوله على الجنسية العراقية".

ويتولى أرنولد تدريب منتخب العراق منذ مايو 2025.

وسبق وأن عمل أرنولد كمدرب لمنتخب أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها مع فريقي سنترال كوست وسيدني.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.