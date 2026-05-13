سكاي: بن وايت لن يحتاج إلى عملية جراحية

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن بن وايت مدافع أرسنال لن يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته المصابة، وذلك قبل أسابيع قليلة من كأس العالم.

وتعرض بن وايت لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد يوم الأحد.

وأوضح التقرير أن الفحوصات أثبتت عدم حاجة بن وايت إلى عملية جراحية في ركبته المصابة.

وأضاف التقرير أن الإصابة القوية في الرباط الجانبي الداخلي لركبة بن وايت خلال مواجهة وست هام لن تجبره على الخضوع لعملية جراحية.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن بن وايت سيغيب لنهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب الإنجليزي يواجه خطر الغياب عن كأس العالم.

فمن المرجح أن يغيب بن وايت عن مباراتي بيرنلي وكريستال بالاس في الجولتين الأخرتين من الدوري الإنجليزي.

وبالإضافة إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف النهائي بهدف لكل فريق ثم الانتصار عليه في الإياب بهدف دون رد.

في مارس الماضي، عاد وايت لصفوف منتخب إنجلترا لأول مرة منذ انسحابه من معسكر الفريق قبل كأس العالم 2022.

إذ دخل بن وايت في خلاف مع جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا السابق بعدما خرج من معسكر الفريق في كأس العالم 2022 في قطر لأسباب شخصية.