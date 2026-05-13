مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 13:11

كتب : FilGoal

الأهلي - سيد عبد الحفيظ

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تواجد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي في هولندا لعقد اتفاقية مع نادي أياكس أمستردام.

ويتولى عبد الحفيظ مهمة القائم بأعمال المشرف العام على الكرة بجانب عضوية مجلس الإدارة.

وقال مصدر الأهلي لـFilGoal.com :"سيد عبد الحفيظ متواجد حاليا في هولندا لعقد اتفاق شراكة يتم بموجبه إدارة نادي أياكس أمستردام لقطاع الشباب والناشئين بالنادي الأهلي بشكل كامل أو الاستعانة بأطقم عمل بشكل موسع بحيث يتم نقل تجربة النادي الهولندي بشكل كامل، خاصة أنها تجربة رائدة فنيا وأثبتت نجاحها بشكل متقطع النظير".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ يلقى في هذه الخطوة دعم كامل من محمود الخطيب وياسين منصور خاصة الأخير الذي يتبني بشكل كامل ضرورة إعادة هيكلة شاملة في قطاع الناشئين يضمن اعتماد الأهلي على أبنائه في الفريق الأول، والعمل أيضا على انتقالهم للأندية الأوروبية فيما يلي".

ويعد أياكس أمستردام من أبرز الأندية تاريخيا في تطوير وجلب المواهب والاستفادة منها على مستوى الفريق الأول ثم انتقالها بمبالغ طائلة فيما بعد.

وكانت أسماء مثل حكيم زياش، وماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونج، ودوني فان دي بيك، وهو الجيل الذي قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وانتقلت بعدها إلى كبار الأندية الأوروبية بمبالغ طائلة أبرز مثال على ذلك.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي سواء في دعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة المادية من عوائد بيعهم خارجيا.

ومنح الأهلي الفرصة لحمزة عبد الكريم مؤخرا للانتقال لنادي برشلونة الإسباني معارا مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما يستعد بلال عطية لخوض التجربة ذاتها مع نادي راسينج سانتاندير الإسباني بداية من الموسم المقبل.

الأهلي سيد عبد الحفيظ ياسين منصور
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 13 مايو - سيتي و4 مباريات في الدوري.. ومنتخب مصر للناشئين "حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين
أخر الأخبار
تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم أنتوني جوردون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: مورينيو على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
أيمن الرمادي لـ في الجول: تلقيت دعوة من مجلس إدارة الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية 54 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع كاريك من أجل الاستمرار 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب مصر للناشئين - دانيال تامر وصفوت يقودان الهجوم ضد إثيوبيا 58 دقيقة | منتخب مصر
أربيلوا: لن أغير طريقة دفاعي عن اللاعبين.. وسأتحدث عن مستقبلي عقب الموسم ساعة | الدوري الإسباني
بعد التأهل لكأس العالم.. طلب رسمي بمنح الأسترالي أرنولد الجنسية العراقية ساعة | الوطن العربي
تقرير: إيميليانو مارتينيز بديل أليسون في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529048/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-عبد-الحفيظ-في-هولندا-لعقد-هذه-الاتفاقية-مع-أياكس-أمستردام