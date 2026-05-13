مصدر من الأهلي لـ في الجول: عبد الحفيظ في هولندا لعقد هذه الاتفاقية مع أياكس أمستردام

كشف مصدر من النادي الأهلي عن تواجد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي في هولندا لعقد اتفاقية مع نادي أياكس أمستردام.

ويتولى عبد الحفيظ مهمة القائم بأعمال المشرف العام على الكرة بجانب عضوية مجلس الإدارة.

وقال مصدر الأهلي لـFilGoal.com :"سيد عبد الحفيظ متواجد حاليا في هولندا لعقد اتفاق شراكة يتم بموجبه إدارة نادي أياكس أمستردام لقطاع الشباب والناشئين بالنادي الأهلي بشكل كامل أو الاستعانة بأطقم عمل بشكل موسع بحيث يتم نقل تجربة النادي الهولندي بشكل كامل، خاصة أنها تجربة رائدة فنيا وأثبتت نجاحها بشكل متقطع النظير".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ يلقى في هذه الخطوة دعم كامل من محمود الخطيب وياسين منصور خاصة الأخير الذي يتبني بشكل كامل ضرورة إعادة هيكلة شاملة في قطاع الناشئين يضمن اعتماد الأهلي على أبنائه في الفريق الأول، والعمل أيضا على انتقالهم للأندية الأوروبية فيما يلي".

ويعد أياكس أمستردام من أبرز الأندية تاريخيا في تطوير وجلب المواهب والاستفادة منها على مستوى الفريق الأول ثم انتقالها بمبالغ طائلة فيما بعد.

وكانت أسماء مثل حكيم زياش، وماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونج، ودوني فان دي بيك، وهو الجيل الذي قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وانتقلت بعدها إلى كبار الأندية الأوروبية بمبالغ طائلة أبرز مثال على ذلك.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي سواء في دعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة المادية من عوائد بيعهم خارجيا.

ومنح الأهلي الفرصة لحمزة عبد الكريم مؤخرا للانتقال لنادي برشلونة الإسباني معارا مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما يستعد بلال عطية لخوض التجربة ذاتها مع نادي راسينج سانتاندير الإسباني بداية من الموسم المقبل.