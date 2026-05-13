تليجراف: وست هام يحدد مطالبه للتخلي عن فيرنانديز.. ويونايتد أبرز المهتمين

حدد نادي وست هام مطالبه للتخلي عن خدمات ماتيوس فيرنانديز نجم الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

ولفت فيرنانيدز الأنظار رغم الوضع الصعب لفريقه خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وبجسب صحيفة تليجراف، فإن مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضم ماتيوس فرنانديز بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن وست هام حدد 85 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

ويحظى فيرنانديز أيضا باهتمام أرسنال، لكن مانشستر يونايتد الأكثر جدية بحسب التقارير.

البرتغالي صاحب الـ21 عاما سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين خلال 40 مباراة بالموسم الحالي مع وست هام.

ويحارب النادي اللندني على حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية.

ويملك وست هام 36 نقطة في المركز 18 ويفصله نقطتين عن توتنام صاحب المركز 17 الذي يضمن لصاحبه البقاء بالدوري.