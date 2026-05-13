سكاي: تمت.. نوير يمدد تعاقده مع بايرن بعد الموافقة على تخفيض راتبه 

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وافق على تمديد تعاقده مع النادي البافاري بعد تخفيض راتبه.

وينتهي عقد نوير الحالي مع بايرن بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن نوير - 40 عاما - سيوقّع عقدا جديدا مع بايرن حتى صيف 2027، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكر التقرير أن نوير وافق على تخفيض راتبه البالغ حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميًا على العقود، قبل المباراة الأخيرة لبايرن على ملعبه هذا الموسم أمام كولن يوم السبت.

ويستعد بايرن ميونيخ للإعلان الرسمي عن تمديد عقد نوير، وفقا لتقارير عديدة.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 36 مباراة، وتلقى 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ597 مباراة تلقى 498 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.