شكوك حول مشاركة رودري وخوسانوف أمام كريستال بالاس

تحوم الشكوك حول قدرة رودري وعبد القادر خوسانوف ثنائي مانشستر سيتي على المشاركة أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء.

ويستضيف الفريق السماوي منافسه كريستال بالاس مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "رودري الآن أفضل، وسنرى حالته في التدريب الذي يسبق اللقاء".

وأضاف "خوسانوف أفضل أيضًا، لقد تعرض لكدمة قوية عندما لعبنا أمام إيفرتون، لكنه الآن أفضل".

ويغيب رودري منذ تعرضه لإصابة عضلية في الفوز 2-1 على أرسنال الشهر الماضي.

فيما تعرض خوسانوف للإصابة في التعادل 3-3 مع إيفرتون، ثم غاب عن الفوز 3-0 على برينتفورد السبت الماضي.

ويسعى سيتي لتقليص الفارق مجددًا مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين، لو تمكن من الفوز على بالاس.