كنو: سنقاتل حتى آخر ثانية من الدوري

شدد محمد كنو نجم الهلال على أنه فريقه سيقاتل على لقب الدوري السعودي حتى الرمق الأخير.

وصعق الهلال نظيره النصر بهدف في الوقت القاتل وبسيناريو جنوني ليؤجل تتويجه بلقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

وقال محمد كنو لاعب الهلال عبر قناة "ثمانية": "المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير. النصر فريق ليس سهلا".

وشدد "التعادل يعني أن الأمل باق، لدينا أمل وسنقاتل حتى آخر ثانية من الدوري".

وأتم تصريحاته "حاولنا فعل ما علينا وما طلبه المدرب، وعلينا حصد النقاط كاملة في المباراتين المقبلتين".

وتعادل النصر أمام الهلال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بقمة الجولة 32 من الدوري السعودي.

وافتتح محمد سيماكان التسجيل لنادي النصر في الدقيقة 37، قبل أن يعدل الهلال النتيجة في الدقيقة 90+8 بهدف عكسي عن طريق الحارس بينتو.

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.