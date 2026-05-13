ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

فاز ساوثامبتون على حساب ضيفه ميدلسبره بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت على ملعب ساينت ماري، بإياب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب ميدلسبره بالتعادل السلبي دون أهداف.

تقدم ميدلسبره في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح روس ستيوارت في تسجيل التعادل لساوثامبتون.

واستمرت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الشوط الثاني، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وفي الدقيقة 116 نجح تشي تشارلز في تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح ساوثامبتون.

وضرب ساوثامبتون موعدا مع هال سيتي في المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي، يوم السبت 23 مايو على ملعب ويمبلي.

وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.

ويسعى ساوثامبتون للعودة سريعا إلى الدوري الإنجليزي بعد هبوطه موسم 2024 - 2025.