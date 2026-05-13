ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 00:48

كتب : FilGoal

ساوثامبتون أمام مدلسبره

فاز ساوثامبتون على حساب ضيفه ميدلسبره بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت على ملعب ساينت ماري، بإياب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب ميدلسبره بالتعادل السلبي دون أهداف.

تقدم ميدلسبره في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق.

أخبار متعلقة:
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي رابطة الدوري الإنجليزي تتهم ساوثامبتون بالتجسس على مدلسبره

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح روس ستيوارت في تسجيل التعادل لساوثامبتون.

واستمرت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الشوط الثاني، لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وفي الدقيقة 116 نجح تشي تشارلز في تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح ساوثامبتون.

وضرب ساوثامبتون موعدا مع هال سيتي في المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي، يوم السبت 23 مايو على ملعب ويمبلي.

وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.

ويسعى ساوثامبتون للعودة سريعا إلى الدوري الإنجليزي بعد هبوطه موسم 2024 - 2025.

ساوثامبتون ميدلسبره الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثليتك: ليفربول يضع 6 لاعبين ضمن المرشحين لتدعيم خط هجومه تقرير: مانشستر يونايتد سيتحرك بقوة في الصيف لتعويض رحيل كاسيميرو تقرير: في حالة الهبوط.. بوين قد يرحل عن وست هام ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل دي زيربي: عانينا أكثر من اللازم ضد ليدز بسبب الضغط هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم ساعة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف ساعة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة 2 ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529039/ساوثامبتون-يتجاوز-ميدلسبره-ويتأهل-لنهائي-الملحق-المؤهل-للدوري-الإنجليزي