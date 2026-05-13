مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر

شدد جورجي جيسوس مدرب النصر على أن صعوبة تقبل سيناريو تعادل فريقه القاتل أمام الهلال.

وتعادل الهلال أمام النصر في الوقت القاتل ليحرم النصر بالتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال جورجي جيسوس في مؤتمر صحفي: "من الصعب علينا تقبل السيناريو الذي حدث أمام الهلال، لكن النصر سيحقق الفوز أمام ضمك وسيحتفل بلقب الدوري".

وأضاف "الهدف جاء بعد احتكاك بين بينتو ومارتينيز دون وجود تدخل من لاعبي الهلال، لكن مثل هذه اللقطات تحدث كثيرا في كرة القدم".

وتابع "في الأيام القادمة هذا التعثر لن يؤثر على اللاعبين، ربما خلال الساعات الأولى فقط، لكن الفريق يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه اللحظات. لا ننسى أيضا أن لدينا نهائي دوري أبطال آسيا 2، ولدي بعض القلق بسبب الإرهاق الذي يعاني منه عدد من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "قلت لجماهير النصر ما زالت أمامنا مباراة على أرضنا لنصبح أبطالا للدوري، وكرة القدم دائما تمنحك فرصة أخرى، ونحن مؤمنون كثيرا بتحقيق الفوز".

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.

الهلال واصل سلسلته التاريخية ووصل لـ 40 مباراة متتالية في الدوري السعودي بدون هزيمة.