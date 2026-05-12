سيناريو جنوني.. الهلال يصعق النصر ورونالدو في الوقت القاتل ويؤجل حسم الدوري السعودي

صعق الهلال نظيره النصر بهدف في الوقت القاتل وبسيناريو جنوني ليؤجل تتويجه بلقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

وتعادل النصر أمام الهلال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بقمة الجولة 32 من الدوري السعودي.

وافتتح محمد سيماكان التسجيل لنادي النصر في الدقيقة 37، قبل أن يعدل الهلال النتيجة في الدقيقة 90+8 بهدف عكسي عن طريق الحارس بينتو.

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.

الهلال واصل سلسلته التاريخية ووصل لـ 40 مباراة متتالية في الدوري السعودي بدون هزيمة.

بدأ نادي الهلال المباراة بضغط هجومي بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة هدف محقق وتصدي خرافي من بينتو ماثيوس حارس مرمى النصر.

وواصل الهلال هجومه على مرمى النصر ونجح في هز شباك النصر بضربة رأسية لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وجاء رد النصر قاسيا بعد ركلة ركنية للنصر، نفذها مارسيلو بروزوفيتش، لتصل محمد سيماكان الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 37.

وسدد رونالدو تسديدة صاروخية أبعدها ياسين بونو ببراعة.

وحرم القائم نادي النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر رونالدو فرصة جديدة للتسجيل بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وأرسل كريم بنزيمة عرضية متقنة حولها سالم الدوسري في اتجاه المرمى لكن بينتو حارس النصر تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الثامنة بالوقت بدل الضائع ومن رمية تماس لصالح الهلال علي يسار منطقة جزاء المصر، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أخطأها الحارس بينتو بشكل غريب لتمر من بين يديه إلى داخل الشباك في وقت قاتل.