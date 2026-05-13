المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم

أعلن المنتخب المغربي خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد المغربي، عن مواجهة بوروندي، ومدغشقر، والنرويج في إطار استعدادات أسود أطلس للمونديال.

وتقام مباراة المغرب أمام بوروندي يوم الثلاثاء 26 مايو، على ملعب محمد الخامس.

ويواجه المغرب منافسه منتخب مدغشقر يوم الثلاثاء 2 يونيو، على ملعب مولاي عبد الله.

ويختتم المغرب استعداداته لكأس العالم بمواجهة النرويج يوم الأحد 7 يونيو، على ملعب ريد بول في نيويورك.

ويتولى محمد وهبي مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منذ مارس الماضي، خلفا لوليد الركراكي.

وحقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع منتخبات البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

ويفتتح المغرب مبارياته بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم مواجهة أسكتلندا يوم 20 يونيو.

ويختتم المغرب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.