ذا أثليتك: ليفربول يضع 6 لاعبين ضمن المرشحين لتدعيم خط هجومه

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

يستعد نادي ليفربول لإجراء تغييرات كبيرة داخل صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وضع 6 مهاجمين من الدوري الإنجليزي ضمن قائمة أهدافه.

وبات فريق المدرب آرني سلوت قريبا من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما لم تحدث نتائج غير متوقعة في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المدرب الهولندي لا يواجه فقط ضغوط تدعيم الفريق بالشكل المناسب، بل أيضا تحديا كبيرا يتمثل في إعادة بناء الخط الأمامي.

ويأتي ذلك بعد تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة في وتر أكيليس ستبعده حتى نهاية عام 2026، إلى جانب ارتباط كودي جاكبو بالرحيل، واقتراب فيديريكو كييزا من مغادرة أنفيلد قبل انطلاق موسم 2026-2027.

كما تأكد رحيل النجم المصري محمد صلاح بنهاية الموسم، ما يزيد حاجة ليفربول إلى تدعيمات هجومية قوية. وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" ، فإن إدارة ليفربول تتابع 6 مهاجمين من أندية البريميرليج تمهيدا للتحرك لضم بعضهم هذا الصيف.

ويأتي على رأس القائمة أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد ولاعب إيفرتون السابق، إلى جانب محمد قدوس لاعب توتنام هوتسبير.

وفي حال هبوط وست هام يونايتد، سيدخل ليفربول سباق التعاقد مع الثنائي جارود بوين وكرايسينسيو سومرفيل.

كما يراقب النادي أيضا البرازيلي رايان لاعب بورنموث، الذي انضم للفريق في يناير الماضي، بالإضافة إلى يانكوبا مينتياه جناح برايتون.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنديتهم ستوافق على بيعهم، أو ما إذا كان ليفربول مستعدا لتلبية مطالبهم المالية.

ويبدو جوردون الأقرب من بين الأسماء المطروحة، بشرط استعداد ليفربول لدفع نحو 75 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي المولود في ميرسيسايد.

أما جارود بوين، فرغم استقراره في لندن، قد ينجذب لفكرة خوض دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته.

وفي المقابل، قد يتمسك توتنام ببقاء قدوس، خاصة بعدما أثرت الإصابات على النصف الثاني من موسمه.

كما لا يبدو أن بورنموث سيفكر في بيع رايان، نظرا للتأثير الفوري الذي أحدثه اللاعب البرازيلي منذ وصوله.

أما مينتياه وسومرفيل، فقد قدما موسما مقبولا فقط مع برايتون ووست هام، وقد يثير انتقال أي منهما إلى ليفربول ردود فعل متباينة بين الجماهير.

