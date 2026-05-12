كأس الأمم للناشئين - وفا حكما لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

محمود وفا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى طاقم تحكيم مصري.

ويلتقي منتخب أوغندا أمام الكونغو الديمقراطية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة السابعة مساء الأربعاء، على استاد محمد السادس بالدار البيضاء

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن إدارة الثنائى المصري محمود وفا حكماً للساحة ومحمد مجدي سليمان لإدارة لقاء منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية.

أخبار متعلقة:
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية المغرب إلى نهائي كأس الأمم للناشئين لمواجهة مالي

ويضم طاقم التحكيم محمود وفا عاشور حكماً للساحة، ويعاونه كل من الجزائري ياسين بن سلامة مساعداً أول، والمصري محمد مجدي سليمان مساعداً ثانياً، والجزائري محمد رفيق عوينة حكماً رابعاً.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين خلال الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو المقبل.

وتتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم للناشئين المقرر في قطر هذا العام.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ في النسخة السابقة بعد احتلاله المركز التاسع.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، وتونس، وإثيوبيا.

وأتت مجموعات كأس الأمم للناشئين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا.

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق.

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب أفريقيا - الجزائر - غانا.

كأس الأمم الإفريقية للناشئين محمود وفا
نرشح لكم
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية مازا: أؤمن بقدرة الجزائر على تحقيق نتائج كبيرة في كأس العالم الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لقاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.. والأسعار مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم 34 دقيقة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 52 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529030/كأس-الأمم-للناشئين-وفا-حكما-لمواجهة-أوغندا-والكونغو-الديمقراطية