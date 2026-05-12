كأس الأمم للناشئين - وفا حكما لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى طاقم تحكيم مصري.

ويلتقي منتخب أوغندا أمام الكونغو الديمقراطية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة السابعة مساء الأربعاء، على استاد محمد السادس بالدار البيضاء

ويضم طاقم التحكيم محمود وفا عاشور حكماً للساحة، ويعاونه كل من الجزائري ياسين بن سلامة مساعداً أول، والمصري محمد مجدي سليمان مساعداً ثانياً، والجزائري محمد رفيق عوينة حكماً رابعاً.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين خلال الفترة من 13 مايو حتى 2 يونيو المقبل.

وتتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم للناشئين المقرر في قطر هذا العام.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ في النسخة السابقة بعد احتلاله المركز التاسع.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، وتونس، وإثيوبيا.

وأتت مجموعات كأس الأمم للناشئين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا.

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق.

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب أفريقيا - الجزائر - غانا.