تقرير: مانشستر يونايتد سيتحرك بقوة في الصيف لتعويض رحيل كاسيميرو

يستعد مانشستر يونايتد للتحرك بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي.

وبعد ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، أصبح بإمكان إدارة النادي التخطيط بشكل أوضح للميركاتو المقبل. ويأتي تدعيم خط الوسط على رأس أولويات النادي، خاصة بعد تأكيد البرازيلي كاسيميرو رحيله عن أولد ترافورد بنهاية الموسم.

كما تشير التقارير إلى اقتراب رحيل مانويل أوجارتي أيضا، ما يعني احتمالية كبيرة لتعاقد النادي مع لاعبين جديدين على الأقل في وسط الملعب. وبحسب صحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لإطلاق محاولة كاملة من أجل ضم تونالي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن الدولي الإيطالي أصبح هدفا رئيسيا لمسؤولي النادي الإنجليزي.

كما تم إعداد خطة لتقديم عرض ضخم من أجل إقناع نيوكاسل بالتخلي عن أحد أبرز نجومه. ورغم أهمية اللاعب البالغ من العمر 26 عاما داخل صفوف نيوكاسل، فإن اقتراب عقده من الدخول في آخر عامين، إذ ينتهي في 2028، قد يضع النادي تحت ضغط اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ومن جانب آخر، ذكرت شبكة "تيم توك" أن تونالي وممثليه يدرسون فكرة الرحيل عن نيوكاسل هذا الصيف، خاصة بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع توقع اهتمام أندية أخرى بضم أنتوني جوردون أيضا، قد يشهد صيف نيوكاسل تغييرات واسعة في صفوف الفريق بقيادة المدرب إيدي هاو. وسبق أن ارتبط اسم تونالي كذلك بالانتقال إلى أرسنال، خاصة مع اهتمام الجانرز القديم بالحصول على خدمات نجم ميلان السابق.

وفي حال أبدى اللاعب رغبة واضحة في الرحيل، قد يسعى نيوكاسل لإشعال مزايدة بين الأندية المهتمة لتعظيم المقابل المالي.

ويرى التقرير أن مانشستر يونايتد قادر على التحرك سريعا، في ظل حاجته لاسم كبير يعيد القوة إلى وسط الملعب. أما من جهة نيوكاسل، فقد يكون بيع اللاعب فرصة لتوفير سيولة مالية تساعد النادي على التحرك في السوق.

وبحسب التقديرات الحالية، فإن إتمام الصفقة قد يتطلب عرضا لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني سواء من مانشستر يونايتد أو أرسنال.

