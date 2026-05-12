تقرير: في حالة الهبوط.. بوين قد يرحل عن وست هام

كشفت تقارير صحفية أن جارود بوين نجم وست هام يونايتد ليس مرشحا مؤكدا لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى في حال هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جارود بوين النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

ويخوض وست هام صراعا مباشرا مع توتنام هوتسبير من أجل البقاء في البريميرليج هذا الموسم. وتعادل توتنام بنتيجة 1-1 أمام ليدز يونايتد مساء الإثنين، ليتقدم بفارق نقطتين عن وست هام قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وفي ظل عدم حسم موقف البقاء أو الهبوط، لا يستطيع أي من الناديين تحديد خططه بشكل كامل للميركاتو الصيفي، نظرا للفارق الكبير في الموارد المالية بين اللعب في الدوري الممتاز أو التشامبيونشيب.

وبحسب شبكة "تيم توك" فإن بوين قد يفكر في الاستمرار داخل ملعب لندن حتى إذا هبط وست هام إلى الدرجة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن الدولي الإنجليزي يشعر باستقرار كبير في العاصمة لندن، ولا يملك رغبة عاجلة في الرحيل إلى نادٍ آخر. ويشمل ذلك أيضا الانتقال إلى توتنام، الذي لن يشارك بدوره في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

ويعد توتنام من المعجبين منذ فترة طويلة بقدرات اللاعب، الذي تحول إلى أحد رموز وست هام منذ انضمامه في يناير 2020.

وخلال مسيرته مع الفريق، أصبح بوين قائدا للنادي، كما ساهم في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، 84 هدفا وصنع 62 آخرين خلال 278 مباراة بقميص وست هام في مختلف المسابقات.

ويمتد عقد بوين مع النادي حتى صيف 2030، وهو ما يعكس التزامه الكبير تجاه وست هام، ولا يستبعد بقاؤه حتى حال خوض الفريق منافسات التشامبيونشيب.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن أندية مانشستر يونايتد، ليفربول، أستون فيلا، نيوكاسل يونايتد وإيفرتون تتابع موقف اللاعب عن قرب.

وقد يدفع غياب المشاركة في دوري أبطال أوروبا اللاعب للتفكير في العروض القادمة من أندية تشارك في البطولة القارية الكبرى. لكن في النهاية، فإن رحيل بوين سيتطلب عرضا ماليا ضخما، كما أن علاقته القوية مع جماهير وست هام وإدارة النادي قد تحسم استمراره وعدم سعيه للمغادرة.