نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - الزمالك ضد سموحة

نفدت تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطرحت شركة تذكرتي أمس الإثنين، تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.

ويحتضن استاد القاهرة بالسعة الأمنية الكاملة للجمهور مباراة الزمالك والفريق الجزائري.

أخبار متعلقة:
الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار "هجوم إلكتروني".. تذكرتي توضح سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد.

وأصدرت شركة تذكرتي بيانا رسميا بشأن أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة.

وجاء بيان شركة تذكرتي كالآتي:

"تود شركة تذكرتي التوضيح بأنه عقب فتح حجز مباراة الزمالك الأخيرة، تعرض الموقع لهجوم إلكتروني من نوع DDos Attack Distributed Denial of Service Attack، مما أثر على كفاءة الخدمة لفترة مؤقتة".

"وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة وحجب العناوين المرتبطة بمصدر الهجوم، كما يجري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص القائمين على الهجوم المشار إليه".

"الجدير بالذكر أن الشركة ستبدأ، عقب آخر مباراة في الموسم الحالي، تنفيذ تحديث شامل للمنظومة بالكامل، استعدادا لإطلاق منظومة حديثة ومتطورة مع انطلاق الموسم الجديد".

"ونتوجه بالشكر لجمهورنا الكريم على تفهمهم وتعاونهم، وسنوافيكم بأي مستجدات لاحقا".

وستقام المباراة يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وجاءت أسعار التذاكر

المقصورة: 2000 جنيه

الدرجة الأولى علوي: 750 جنيه

الدرجة الأولى سفلي: 750 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

إلى ذلك، حصل الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية حددت 46.200 ألف مشجع لحضور المباراة، منهم 2000 تذكرة لجمهور الفريق الجزائري.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
مازا: أؤمن بقدرة الجزائر على تحقيق نتائج كبيرة في كأس العالم الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لقاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.. والأسعار مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز لاعب اتحاد العاصمة: الفوز على الزمالك في الذهاب دفعة قوية نحو لقب الكونفدرالية خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة بمشاركة منتخب مصر للناشئين.. كاف يطبق نظاما جديدا في أمم إفريقيا تحت 17 عاما مدرب اتحاد العاصمة: الأمور لم تحسم رغم الفوز.. وعلينا الاستعداد لمواجهة 80 ألف في القاهرة
أخر الأخبار
مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية 4 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد سيتحرك بقوة في الصيف لتعويض رحيل كاسيميرو 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: في حالة الهبوط.. بوين قد يرحل عن وست هام 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - موعد مواجهتي النصر والهلال الحاسمتين في الجولة الأخيرة.. والقناة الناقلة 18 دقيقة | سعودي في الجول
سيناريو جنوني.. الهلال يصعق النصر ورونالدو ويؤجل حسم الدوري السعودي للجولة الأخيرة 19 دقيقة | سعودي في الجول
تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" ساعة | القسم الثاني
الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما ساعة | الدوري المصري
سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير
/articles/529019/نفاد-تذاكر-مباراة-الزمالك-واتحاد-العاصمة-في-نهائي-الكونفدرالية