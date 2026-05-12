نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

نفدت تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطرحت شركة تذكرتي أمس الإثنين، تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.

ويحتضن استاد القاهرة بالسعة الأمنية الكاملة للجمهور مباراة الزمالك والفريق الجزائري.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد.

وأصدرت شركة تذكرتي بيانا رسميا بشأن أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة.

وجاء بيان شركة تذكرتي كالآتي:

"تود شركة تذكرتي التوضيح بأنه عقب فتح حجز مباراة الزمالك الأخيرة، تعرض الموقع لهجوم إلكتروني من نوع DDos Attack Distributed Denial of Service Attack، مما أثر على كفاءة الخدمة لفترة مؤقتة".

"وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة وحجب العناوين المرتبطة بمصدر الهجوم، كما يجري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص القائمين على الهجوم المشار إليه".

"الجدير بالذكر أن الشركة ستبدأ، عقب آخر مباراة في الموسم الحالي، تنفيذ تحديث شامل للمنظومة بالكامل، استعدادا لإطلاق منظومة حديثة ومتطورة مع انطلاق الموسم الجديد".

"ونتوجه بالشكر لجمهورنا الكريم على تفهمهم وتعاونهم، وسنوافيكم بأي مستجدات لاحقا".

وستقام المباراة يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وجاءت أسعار التذاكر

المقصورة: 2000 جنيه

الدرجة الأولى علوي: 750 جنيه

الدرجة الأولى سفلي: 750 جنيه

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

إلى ذلك، حصل الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية حددت 46.200 ألف مشجع لحضور المباراة، منهم 2000 تذكرة لجمهور الفريق الجزائري.

وخسر الزمالك الذهاب بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع.

إذ سجل الزمالك هدف التقدم بقدم خوان بيزيرا ثم ألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.