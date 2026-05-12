"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية

أعرب نادي زد عن التزامه الكامل بما سيقضي به الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ووصل فريق زد إلى نهائي كأس مصر وخسر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وحسم سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وينتظر الناديان قرار اتحاد الكرة بشأن الفريق المشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل بين الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري أو وصيف بطولة كأس مصر.

ويحسم الفريق صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التأهل للكونفدرالية بشكل تلقائي.

وجاء بيان زد كالتالي:

تؤكد إدارة نادي زد التزامها الكامل بالثوابت والمبادئ التي أعلنت عنها منذ خروج منظومتها الرياضية للنور، وعدم الحياد عنها في أي وقت وتحت أي ضغط، ومع وضوح معالم مشاركة الفريق في الموسم، تعلن رضاها التام عما تحقق من نتائج في الدوري وكأس مصر، واقترابها مما تم التخطيط له من قبل، وتم تنفيذه بسواعد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في مختلف القطاعات.

ويهنئ زد نظيره نادي بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر وفوزه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مؤخرا، والتي عبر مضمونها عن مدى تكافؤ وندية طرفي المسابقة الأعرق في الكرة المصرية.

وأمام ما أثير على مدار 24 ساعة مضت بشأن نهائي الكأس ومصير مشاركات الفرق المصرية في بطولتي إفريقيا الموسم المقبل، يؤكد زد احترامه الكامل لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وتمسكه بالعلاقات الطيبة التي تجمع الطرفين كتجارب استثمارية، أثرت بشكل إيجابي في مستوى وواقع الكرة المصرية.

كما تجدد إدارة زد التزامها الكامل بما سيقضي به اتحاد الكرة المصري بشأن تحديد هوية الفريقين المصريين المشاركين في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وثقة النادي الكاملة في أن قرار الاتحاد المصري سيأتي متطابقا مع ما تقره اللوائح المعلنة والمعتمدة محليا وقاريا.

وبالتالي لن يختلف موقف النادي تجاه القرارات -مهما كان شكلها واتجاهها- عما سبق وأشار إليه بشأن ثوابت النادي واحترامه للوائح والقوانين محليا وقاريا.

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.