"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 01:36

كتب : FilGoal

نادي زد - بيان رسمي

أعرب نادي زد عن التزامه الكامل بما سيقضي به الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ووصل فريق زد إلى نهائي كأس مصر وخسر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وحسم سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
اللقب الثاني أمام الخصم نفسه.. بيراميدز يتوج بكأس مصر بالفوز على زد قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر زد يعلن سفر لاعبيه الشباب لخوض فترة معايشة مع بورتو البرتغالي زد يزيد أوجاع حرس الحدود بثنائية

وينتظر الناديان قرار اتحاد الكرة بشأن الفريق المشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل بين الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري أو وصيف بطولة كأس مصر.

ويحسم الفريق صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التأهل للكونفدرالية بشكل تلقائي.

وجاء بيان زد كالتالي:

تؤكد إدارة نادي زد التزامها الكامل بالثوابت والمبادئ التي أعلنت عنها منذ خروج منظومتها الرياضية للنور، وعدم الحياد عنها في أي وقت وتحت أي ضغط، ومع وضوح معالم مشاركة الفريق في الموسم، تعلن رضاها التام عما تحقق من نتائج في الدوري وكأس مصر، واقترابها مما تم التخطيط له من قبل، وتم تنفيذه بسواعد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في مختلف القطاعات.

ويهنئ زد نظيره نادي بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر وفوزه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مؤخرا، والتي عبر مضمونها عن مدى تكافؤ وندية طرفي المسابقة الأعرق في الكرة المصرية.

وأمام ما أثير على مدار 24 ساعة مضت بشأن نهائي الكأس ومصير مشاركات الفرق المصرية في بطولتي إفريقيا الموسم المقبل، يؤكد زد احترامه الكامل لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وتمسكه بالعلاقات الطيبة التي تجمع الطرفين كتجارب استثمارية، أثرت بشكل إيجابي في مستوى وواقع الكرة المصرية.

كما تجدد إدارة زد التزامها الكامل بما سيقضي به اتحاد الكرة المصري بشأن تحديد هوية الفريقين المصريين المشاركين في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وثقة النادي الكاملة في أن قرار الاتحاد المصري سيأتي متطابقا مع ما تقره اللوائح المعلنة والمعتمدة محليا وقاريا.

وبالتالي لن يختلف موقف النادي تجاه القرارات -مهما كان شكلها واتجاهها- عما سبق وأشار إليه بشأن ثوابت النادي واحترامه للوائح والقوانين محليا وقاريا.

ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.

زد كأس مصر سيراميكا كليوباترا الكونفدرالية
نرشح لكم
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال تقرير: يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لقاء الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.. والأسعار في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب 3 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تسلم لاعبي بيراميدز ميداليات الكرة النسائية اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مدير اتحاد العاصمة: حكم مباراتنا أمام الزمالك كان شجاعا.. وسنذهب للقاهرة من أجل الفوز
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم 4 ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية 4 ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 5 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528966/سنلتزم-بما-سيقضي-به-اتحاد-الكرة-بيان-من-زد-بشأن-المشاركة-في-الكونفدرالية