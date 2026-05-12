هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي هال سيتي بالفوز على ميلوول

فاز هال سيتي على ميلوول بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بإياب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب هال سيتي، والذي حسم تأهله للنهائي في الإياب.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يتقدم هال سيتي بالهدف الأول بالدقيقة 64 عن طريق الجزائري محمد بشير بلومي.

أخبار متعلقة:
هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي تقرير: اتفاق نهائي بانتقال نجم بطولة إفريقيا للشباب إلى هال سيتي تقرير: هال سيتي يتعاقد مع نجم شباب المغرب إعارة جناح ليفربول إلى هال سيتي

وأضاف جوف جيلهاردت الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس في الدقيقة 79.

وسيلعب هال سيتي في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ساوثامبتون ومدلزبره.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب مدلزبره.

وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.

هال سيتي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ميلوول
نرشح لكم
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز تقرير: يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي تقرير: مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع موهبة هيرتا برلين سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد مستشهدا بالسادات.. أيمن الرمادي للاعبي الزمالك: تعرضتم لقهر في نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية 2 ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 3 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528963/هال-سيتي-يفوز-على-ميلوول-ويصل-لنهائي-الملحق-المؤهل-للدوري-الإنجليزي