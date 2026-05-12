هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 00:37
كتب : FilGoal
فاز هال سيتي على ميلوول بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بإياب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.
مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب هال سيتي، والذي حسم تأهله للنهائي في الإياب.
الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يتقدم هال سيتي بالهدف الأول بالدقيقة 64 عن طريق الجزائري محمد بشير بلومي.
وأضاف جوف جيلهاردت الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس في الدقيقة 79.
وسيلعب هال سيتي في النهائي ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين ساوثامبتون ومدلزبره.
مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب مدلزبره.
وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.
