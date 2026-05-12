مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز

تعادل توتنام مع ضيفه ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي ليستمر ضمن منطقة الخطر في المسابقة.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ17، بفارق نقطتين فقط عن وست هام صاحب المركز الـ18.

بينما وصل ليدز إلى النقطة 44 في المركز الـ14.

تقدم توتنام في الدقيقة 50 عن طريق ماتياس تيل بتسديدة رائعة.

وحصل ليدز على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد خطأ من ماتياس تيل.

وسجل منها دومينيك كالفيرت لوين هدف التعادل.

ويتبقى لتوتنام مباراتين في الدوري الإنجليزي ضد كل من تشيلسي خارج ملعبه ومع إيفرتون في ملعبه في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتأكد هبوط كل من ولفرهامبتون وبيرنلي إلى دوري التشامبيونشيب الإنجليزي، ولا يزال يصارع توتنام ووست هام على آخر الهابطين من الدوري الإنجليزي.