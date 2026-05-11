تقرير: يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة

الإثنين، 11 مايو 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

جيرمي مونجا لاعب ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يتحرك لحسم صفقتين من المواهب الشابة، بعدما عقد جيسون ويلكوكس المدير الرياضي للنادي اجتماعًا مع مسؤولي ليستر سيتي.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام الشياطين الحمر بضم الجناح الواعد جيريمي مونجا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا قد خاض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025، ليصبح حينها ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة.

وواصل مونجا الظهور مع ليستر خلال موسم 2025-2026، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين خلال 27 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. لكن ليستر سيشارك في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل اللاعب إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي.

وبحسب سبورتس مول، فإن مانشستر يونايتد كان يخطط بالفعل لتقديم عرض رسمي لضم مونجا، بينما دخل أرسنال أيضًا سباق التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن جيسون ويلكوكس اجتمع مؤخرًا مع مسؤولي ليستر سيتي، كما حضر الاجتماع ستيفن توربي مدير الأكاديمية في يونايتد، ما يشير إلى أن ملف اللاعبين الشباب كان مطروحًا للنقاش.

ولم يتضح ما إذا كان مستقبل مونجا محور الاجتماع، لكن وجود مسؤولي قطاع الناشئين يعزز هذا الاحتمال.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب ملعب كينج باور هذا الصيف، وسط اهتمام أيضًا من مانشستر سيتي إلى جانب أرسنال ومانشستر يونايتد. وكان مونجا قد وقع العام الماضي على عقد منحة أكاديمية مع ليستر، سيتحول إلى عقد احترافي عندما يتم عامه السابع عشر يوم 10 يوليو.

ورغم ذلك، قد يرحل اللاعب بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع العقد الاحترافي، مع استفادة ليستر ماليًا من الصفقة.

وليس مونجا اللاعب الوحيد المطلوب من ليستر، إذ أشارت التقارير إلى إعجاب مانشستر يونايتد أيضًا بلاعب الوسط لويس بيج. اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا شارك بانتظام مع الفريق الأول هذا الموسم، حيث خاض 21 مباراة في مختلف البطولات وبدأ أساسيًا في خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى.

ويجيد بيج اللعب في مراكز لاعب الارتكاز والمحور ولاعب الوسط الهجومي، كما مثل منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا في ثلاث مباريات.

