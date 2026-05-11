بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول وضع جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أصبح أكثر انفتاحًا على فكرة الانتقال إلى ملعب أنفيلد قبل انطلاق موسم 2026-2027، الذي يسعى فيه الريدز للعودة إلى القمة من جديد.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب أرني سلوت، تراجع مستوى الفريق في الموسم الثاني، حيث جاءت النتائج أقل كثيرًا من التوقعات.

ومع تبقي ست نقاط فقط على نهاية موسم 2025-2026، يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 20 نقطة عن أرسنال المتصدر و15 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستعد الفريق لصيف مليء بالتغييرات، وسط تقارير تشير إلى حصوله على دفعة قوية في سباق التعاقد مع مصطفى مباو مدافع باريس إف سي.

وبحسب موقع Le 10 Sport الفرنسي، فإن ليفربول يعمل بقوة على إيجاد بديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد للرحيل عن أنفيلد بنهاية الموسم بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات.

وأشار التقرير إلى أن باركولا يعد أحد أبرز المرشحين لتعويض صلاح، خاصة مع تزايد اقتناع اللاعب بإمكانية خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقال إن اللاعب الفرنسي مهتم بالحصول على دور أساسي منتظم في تشكيلة ليفربول، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء كثيرًا هذا الموسم مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وفي تطور جديد، أوضح التقرير أن ليفربول أصبح "أكثر إصرارًا من أي وقت مضى" على ضم باركولا إلى ميرسيسايد قبل موسم 2026-2027، خاصة بعد فشل النادي في التعاقد مع يان ديوماند لاعب لايبزيج.

وكان باركولا قد فضّل البقاء في باريس الصيف الماضي بعد وعود من إدارة النادي الفرنسي، ونجح بالفعل في الحصول على دقائق لعب كافية جعلته ضمن حسابات منتخب فرنسا لكأس العالم.

ومع اقتراب رحيل محمد صلاح، سيترك ذلك فراغًا كبيرًا في الجبهة اليمنى، وهي الجبهة التي شغلها أحد أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث.

لكن التقرير أشار إلى أن باركولا سيحتاج إلى رفع مستواه بشكل كبير إذا أراد الاقتراب من التأثير الذي صنعه صلاح في أنفيلد.

وقد يكون اللاعب حاضرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، الذي يطمح للتتويج باللقب الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.