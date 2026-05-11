في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب

يعمل الأهلي على إجراء بعض التعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويمتلك الأهلي حاليا 5 لاعبين محترفين وهم التونسي محمد علي بن رمضان، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ويوسف بلعمري.

والمالي أليو ديانج، ولاعب منتخب كاب فيردي يلسين كامويش.

بالإضافة إلى رباعي معار السلوفيني نيتس جراديشار، والمغربي رضا سليم، ومواطنه أشرف داري، والتونسي محمد الضاوي "كريستو".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تراجع عن فكرة التخلي عن بنشرقي بعد التفكير في رحيله خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى استمرار الظهير الأيسر يوسف بلعمري.

وكذلك محمد علي بن رمضان الذي هناك قناعة بوجوده مع الفريق إلا في حالة تلقيه عرض كبير مع وجود رغبة للاعب في الرحيل.

أما الأولوية بالنسبة لـ جراديشار هي تسويقه بسبب راتبه الكبير، ولكن لن يتم التفريط فيه إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه.

والاستقرار على تسويق أشرف داري وكريستو، وعدم تجديد إعارة كامويش.

وأخيرا رضا سليم رغم تألقه مع الجيش الملكي ولكن الأولوية في مقاعد الأجانب للاعب الوسط لتعويض ديانج والمهاجم، ولذلك سيتم دراسة موقفه جيدا.