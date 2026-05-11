تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

يدرس نادي تشيلسي التعاقد مع فيليبي لويس لتولي تدريب الفريق بشكل دائم خلال الفترة المقبلة وفقا لصحيفة تيليجراف.

وبحسب التقارير، يأتي المدرب البرازيلي ضمن قائمة مختصرة تضم عدة أسماء مرشحة لخلافة ليام روزينير، بعدما لفت الأنظار مع فلامنجو وحقق معه 3 ألقاب أبرزها كأس ليبرتادوريس.

ويحظى فيليبي لويس بتقدير داخل تشيلسي بسبب تاريخه السابق كلاعب مع النادي، إذ سبق وأن دافع عن قميص البلوز خلال موسم 2014-2015.

لكن العقبة الأبرز أمام المدرب البرازيلي تتمثل في عدم حصوله حتى الآن على رخصة "يويفا برو"، وهي الرخصة المطلوبة لتدريب الأندية في الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير برازيلية أن لويس ووكيله خورخي مينديز يعملان حاليًا على تسريع إجراءات اعتماد الرخصة تمهيدًا لإمكانية توليه المهمة.

كما ظهر تياغو سيلفا مؤخرًا برفقة فيليبي لويس بعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست، ما زاد من التكهنات حول إمكانية عودته إلى النادي اللندني ولكن هذه المرة كمدرب.

