رومانو: نيمار في القائمة الأولية لمنتخب البرازيل في كأس العالم

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل ضم نيمار لاعب سانتوس للقائمة الأولية للسامبا للمشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتضم القائمة الأولية لمنتخب البرازيل 55 لاعبا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى سكاي سبورتس، أن أنشيلوتي قرر ضم نيمار للقائمة الأولية للبرازيل.

على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المونديال الأسبوع المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن قائمة منتخب البرازيل الأولية ستكون كالآتي:

المرمى: أليسون (ليفربول) – إيدرسون (فنربخشة) – بينتو (النصر) – هوجو سوزا (كورنثيانز) – جون (نوتنجهام فورست) – كارلوس ميجيل (بالميراس)

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – تياجو سيلفا (بورتو) – جابريال (أرسنال) – جيلسون بريمير (يوفنتوس) – ليو بيريرا (فلامينجو) – إيبانيز (أهلي جدة) – أليكساندرو (ليل) – فابريسيو برونو (كروزيرو) – بيرالدو (باريس سان جيرمان) – فيتور رييس (جيرونا) – موريلو (نوتنجهام فورست) – ويسلي (روما) – دانيلو (فلامينجو) – باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) – فيتينيو (بوتافوجو) – أليكس ساندرو (فلامينجو) – دوجلاس سانتوس (زينيت) – لوكانيو جوبا (باهيا) – تشاو هينريكي (موناكو) – كايكي (كروزيرو) – كارلوس أوجستو (إنتر)

الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايت) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فابينيو (اتحاد جدة) – أندري سانتوس (تشيلسي) – دانيلو (بوتافوجو) – لوكاس باكيتا (فلامنجو) – جابريال سارا (جالاتاسراي) – جواو جوميز (ولفرهامبتون) – أندرياس بيريرا (بالميراس) – جولينتون (نيوكاسل) – جيرسون (كروزيرو) – ماتيوس بيريرا (كروزيرو)

الهجوم: فينيسيوس (ريال مدريد) – نيمار (سانتوس) – إندريك (ليل) – رافينيا (برشلونة) – ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – لويز هنريكي (زينيت) – جابريال مارتينيلي (أرسنال) – جواو بيدرو (تشيلسي) – إستيفاو (تشيلسي) – رايان (بورنموث) – أنتوني (ريال بيتيس) – إيجو تياجو (برينتفورد) – ريتشارليسون (توتنام) – إيجو جيسوس (نوتنجهام فورست) – كايو يورجي (كروزيرو)

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.