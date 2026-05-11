سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد

الإثنين، 11 مايو 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي استقر على قائمة مختصرة من المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويبحث النادي اللندني عن مدرب دائم خلفًا لـ ليام روسينيور، الذي تمت إقالته بعد أشهر قليلة فقط من توليه المسؤولية في ستامفورد بريدج، بعدما تراجعت النتائج عقب بداية واعدة.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب السابق لهال سيتي فقد ثقة عدد من لاعبي الفريق الأول، ما دفع الإدارة للتحرك من أجل التعاقد مع مدرب جديد يقود البلوز في موسم 2026-2027.

أخبار متعلقة:
راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد ليفاندوفسكي: ربما سألعب في دوري أقل تنافسية

ويُعد أندوني إيراولا مدرب بورنموث أحد الأسماء المطلوبة داخل تشيلسي، لكن النادي يواجه منافسة من كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعي أيضًا للتعاقد مع المدرب الإسباني.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، بدأت إدارة تشيلسي بالفعل عملية اختيار البديل المناسب لـ روسينيور، بعد فشله في فرض أفكاره الخططية بالشكل المطلوب هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن النادي أنهى إعداد قائمة تضم خمسة أو ستة أسماء مرشحة لتولي المهمة في غرب لندن، على أن يكون الهدف الرئيسي في الموسم المقبل هو إنهاء الدوري ضمن الخمسة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة أن تشيلسي يرغب في تعيين المدرب الجديد قبل انطلاق كأس العالم منتصف يونيو، لمنحه الوقت الكافي لتقييم الفريق قبل الجولة التحضيرية الصيفية في أستراليا وآسيا.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، أبرزهم المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو، ومدرب بورنموث الراحل أندوني إيراولا، بالإضافة إلى مدرب فولهام ماركو سيلفا.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 28 يوليو، عندما يواجه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في مباراة ودية.

ورغم تركيز الإدارة على مستقبل الفريق والتعاقد مع مدرب جديد، فإن الأنظار تتجه حاليًا إلى نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال أمام البلوز فرصة لإنهاء الموسم بلقب كبير، عندما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وسيخوض تشيلسي المباراة تحت قيادة المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين، ساعيًا لتحقيق مفاجأة أمام فريق بيب جوارديولا، بعدما أطاح بليدز يونايتد في نصف النهائي الشهر الماضي.

تشابي ألونسو تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي تقرير: مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع موهبة هيرتا برلين راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد مستشهدا بالسادات.. أيمن الرمادي للاعبي الزمالك: تعرضتم لقهر في نهائي الكونفدرالية بي بي سي: وست هام يطلب سماع محادثة الحكام في لقطة الهدف الملغي أمام أرسنال جوارديولا يشرح أسباب عدم مشاركة مرموش باستمرار المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي
أخر الأخبار
سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين الأجانب 12 دقيقة | الدوري المصري
رئيس برشلونة المؤقت: نعمل على تجديد عقد فليك.. وسنبرم صفقة كبيرة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
قد يغيب عن كأس العالم.. أتلتيكو مدريد يعلن خضوع جوني كاردوسو لعملية جراحية 52 دقيقة | الدوري الإسباني
سيميوني: شاهدت الكلاسيكو وقلت يا إلهي أقصينا برشلونة مرتين ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: فيليبي لويس يدخل ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
3 مرشحين.. في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي ملف المدرب الجديد ساعة | الدوري المصري
رومانو: نيمار في القائمة الأولية لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528941/سكاي-ألونسو-وماركو-سيلفا-ضمن-قائمة-مختصرة-من-تشيلسي-لاختيار-مدربه-الجديد