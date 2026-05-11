سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي استقر على قائمة مختصرة من المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويبحث النادي اللندني عن مدرب دائم خلفًا لـ ليام روسينيور، الذي تمت إقالته بعد أشهر قليلة فقط من توليه المسؤولية في ستامفورد بريدج، بعدما تراجعت النتائج عقب بداية واعدة.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب السابق لهال سيتي فقد ثقة عدد من لاعبي الفريق الأول، ما دفع الإدارة للتحرك من أجل التعاقد مع مدرب جديد يقود البلوز في موسم 2026-2027.

ويُعد أندوني إيراولا مدرب بورنموث أحد الأسماء المطلوبة داخل تشيلسي، لكن النادي يواجه منافسة من كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، الساعي أيضًا للتعاقد مع المدرب الإسباني.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، بدأت إدارة تشيلسي بالفعل عملية اختيار البديل المناسب لـ روسينيور، بعد فشله في فرض أفكاره الخططية بالشكل المطلوب هذا الموسم.

وأضاف التقرير أن النادي أنهى إعداد قائمة تضم خمسة أو ستة أسماء مرشحة لتولي المهمة في غرب لندن، على أن يكون الهدف الرئيسي في الموسم المقبل هو إنهاء الدوري ضمن الخمسة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة أن تشيلسي يرغب في تعيين المدرب الجديد قبل انطلاق كأس العالم منتصف يونيو، لمنحه الوقت الكافي لتقييم الفريق قبل الجولة التحضيرية الصيفية في أستراليا وآسيا.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، أبرزهم المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو، ومدرب بورنموث الراحل أندوني إيراولا، بالإضافة إلى مدرب فولهام ماركو سيلفا.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 28 يوليو، عندما يواجه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في مباراة ودية.

ورغم تركيز الإدارة على مستقبل الفريق والتعاقد مع مدرب جديد، فإن الأنظار تتجه حاليًا إلى نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال أمام البلوز فرصة لإنهاء الموسم بلقب كبير، عندما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وسيخوض تشيلسي المباراة تحت قيادة المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين، ساعيًا لتحقيق مفاجأة أمام فريق بيب جوارديولا، بعدما أطاح بليدز يونايتد في نصف النهائي الشهر الماضي.