مستشهدا بالسادات.. أيمن الرمادي للاعبي الزمالك: تعرضتم لقهر في نهائي الكونفدرالية

بعث أيمن الرمادي مدرب البنك الأهلي الحالي، والزمالك السابق، برسالة إلى اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الفريق الأبيض.

وخسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الرمادي عبر صفحته على فيسبوك "لقد ترددت كثيرآ في كتابة هذا البوست، ولكن العاطفه غلبتني لأقول ما بداخلي لعلها تكون رسالة للاعبي الزمالك ولجهازهم الفني ولجمهورهم الحبيب."

وأضاف "لقد عهدناكم رجالاً في كل المواقف والأوقات، وقت الانتصار، ووقت الانكسار، ولم ير الشارع الرياضي منكم هذا العام إلا كل خير وعطاء وتفاني، سواء كنتم لاعبين أو جهاز فني حالي، أو جمهور، فأبليتم بلاءً حسنآ وكنتم نعم الرجال."

وأكمل مدرب الزمالك السابق "الأن وأنتم تتعرضون في آخر مباراة لكم في الكونفدرالية لقهر ما بعده قهر، فجميع المصريين بكل انتماءاتهم شعروا بكم وبالقهر والمرارة لتحول انتصار في آخر دقيقة إلى تحد آخر أنتم على موعد معه."

ولم يعتبر الرمادي نتيجة الذهاب هزيمة "لا أقول هزيمه فأنتم لم تهزموا، بل وضعتكم الظروف في تحد آخر وأنتم بإذن الله لها، وتستطيعون كلاعبين وكجمهور وجهاز فني أن تسعدوا مصر كلها سعادة تُبدِل المرارة التي في حلوقنا جميعآ إلى سعادة تشرح الصدر وتطيب النفس."

وتابع "لقد كنتم دائمآ كما عهدناكم كلاعبين وجمهور وجهاز فني رجالآ وظهر هذا بعد مباراتكم مع النادي الأهلي، رأيت حلم جميل لمستقبل لا ينكسر، بعد أن أطلق حكم المباراة نهايتها وجدت جمهور لم أر مثله في العالم، فلم يغادر الملعب، وجدت ملحمة بين جمهور ولاعبين وتشجيع وتبادل تحية غير مسبوق."

واستشهد بكلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات "هذا المشهد ذكرني بكلمات خالدة للرئيس السادات رحمة الله عليه حين قال (لقد ظللنا نحتفظ برؤسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة، وأنتم يا أبطال لابد أن تحتفظوا برؤسكم عاليه رغم ألم الظلم الذي تعرضتم له)".

وأتم الرمادي "ننتظركم يا أبطال، ننتظر رد فعل اللاعبين، ننتظر تركيز وكفاءة الجهاز الفني، ننتظر جمهور عظيم يملأ المدرجات، ننتظر فرحة مصر وأنتم بعون الله وتوفيقه لها."

وألغى الحكم هدفا لصالح الزمالك سجله جوان بيزيرا في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليحتسب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصمة نتيجة خطأ حسام عبد المجيد مدافع الفريق تجاه لاعب اتحاد العاصمة.

ويستضيف الزمالك منافسه اتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو، في إياب نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.