بي بي سي: وست هام يطلب سماع محادثة الحكام في لقطة الهدف الملغي أمام أرسنال

كشفت شبكة بي بي سي، عن خطوة من نادي وست هام، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام أرسنال.

وفاز أرسنال على منافسه ست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقام الحكم كريس كافانا لإلغاء هدف لصالح وست هام في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

وقام الحكم بإلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ داخل منطقة الجزاء لدفع بابلو لاعب وست هام، ديفيد رايا حارس أرسنال.

وذكرت بي بي سي، أن وست هام سيطلب سماع التسجيل الصوتي للمحادثة بين كريس كافانا حكم مباراته أمام أرسنال وحكم الفيديو المساعد دارين إنجلاند بعد إلغاء هدف التعادل في الوقت بدل الضائع

وسيطلب نادي وست هام مزيدا من التوضيحات في أعقاب القرار المثير للجدل، بحسب بي بي سي.

وابتعد أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل من المدفعجية

ويتبقى لأرسنال مباراتين في الدوري ضد بيرنلي وكريستال بالاس.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ 18 ويقترب من الهبوط ويظل في منافسة مع توتنام الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.