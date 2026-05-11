اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الإثنين، 11 مايو 2026 - 14:32

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أعلن اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة يوم 20 مايو الجاري، في الجولة السابعة لحساب مجموعة البطولة من الدوري.

وكشف اتحاد الكرة "بناء علي طلب نادي الزمالك، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة بالمرحلة النهائية للمجموعة الأولي والمقرر لها يوم 20 مايو الحالي باستاد القاهرة."

وأوضح الاتحاد "بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري برئاسة أوسكار رويز، تحركاتها واتصالاتها لاستقدام الحكام الأجانب للمباراة وفقا للإجراءات المتبعة."

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com، عن تقدم الزمالك بطلب رسمي يوم الخميس الماضي، لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متقدما على بيراميدز والأهلي.

الترتيب الحالي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

