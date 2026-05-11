جوارديولا يشرح أسباب عدم مشاركة مرموش باستمرار

الإثنين، 11 مايو 2026 - 13:08

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

شرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب عدم مشاركة مهاجمه عمر مرموش باستمرار، وأشاد بمعدل أهدافه بالنسبة لعدد الدقائق التي يلعبها.

ودخل مرموش كبديل في الشوط الثاني أمام برينتفورد، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما سجل هالاند وجيريمي دوكو أول هدفين عقب دخوله في الدقيقة 60 و75.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تأثير البدلاء أمام برينتفورد كان ممتازا، أعلم أن الأمر ليس سهلا على اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا، لكنني متأكد أنهم سيشاركون في المباريات القادمة".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله بعد صيام 105 أيام.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي

وأضاف "سأقوم بتدوير التشكيل، وإلا فلن نصل إلى النهائي أو إلى مباراة بورنموث بالشكل الذي نريده".

وتابع "الأمر ليس سهلًا خاصة لعمر مرموش لأننا عادة نلعب بمهاجم واحد، وإيرلينج هالاند مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأتم المدرب الإسباني "لكن معدل أهداف مرموش بالنسبة للدقائق التي يلعبها مرتفع، وهذا أمر جيد جدًا".

ووصل الدولي المصري للمساهمة التهديفية رقم 10 هذا الموسم (سجل 7 وصنع 3)، خلال 33 مباراة لعبها مع سيتي، لكنه شارك في معظمها كبديل.

فقد لعب 1255 دقيقة فقط، مما جعله يقدم مساهمة تهديفية كل 125 دقيقة.

وتتبقى 3 مباريات لسيتي في الدوري الإنجليزي إلى جانب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي خلال الأسبوعين الأخيرين من الموسم.

عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
تقرير: مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع موهبة هيرتا برلين سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد مستشهدا بالسادات.. أيمن الرمادي للاعبي الزمالك: تعرضتم لقهر في نهائي الكونفدرالية بي بي سي: وست هام يطلب سماع محادثة الحكام في لقطة الهدف الملغي أمام أرسنال المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي تروسارد: سجلنا في اللحظة المناسبة أمام وست هام
أخر الأخبار
رومانو: نيمار في القائمة الأولية لمنتخب البرازيل في كأس العالم 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع موهبة هيرتا برلين 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين 10 دقيقة | القسم الثاني
ماركا: ميندي أجرى عملية جراحية وسيغيب 5 أشهر 38 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: ألونسو وماركو سيلفا ضمن قائمة مختصرة من تشيلسي لاختيار مدربه الجديد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: ربما سألعب في دوري أقل تنافسية 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
راشفورد يكشف موقفه من البقاء في برشلونة أو العودة لمانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – نيويورك نيكس أول المتأهلين لنهائي الأقسام.. وأوكلاهما يقترب من إقصاء ليكرز ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528918/جوارديولا-يشرح-أسباب-عدم-مشاركة-مرموش-باستمرار