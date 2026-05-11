جوارديولا يشرح أسباب عدم مشاركة مرموش باستمرار

شرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب عدم مشاركة مهاجمه عمر مرموش باستمرار، وأشاد بمعدل أهدافه بالنسبة لعدد الدقائق التي يلعبها.

ودخل مرموش كبديل في الشوط الثاني أمام برينتفورد، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما سجل هالاند وجيريمي دوكو أول هدفين عقب دخوله في الدقيقة 60 و75.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تأثير البدلاء أمام برينتفورد كان ممتازا، أعلم أن الأمر ليس سهلا على اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا، لكنني متأكد أنهم سيشاركون في المباريات القادمة".

وأضاف "سأقوم بتدوير التشكيل، وإلا فلن نصل إلى النهائي أو إلى مباراة بورنموث بالشكل الذي نريده".

وتابع "الأمر ليس سهلًا خاصة لعمر مرموش لأننا عادة نلعب بمهاجم واحد، وإيرلينج هالاند مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأتم المدرب الإسباني "لكن معدل أهداف مرموش بالنسبة للدقائق التي يلعبها مرتفع، وهذا أمر جيد جدًا".

ووصل الدولي المصري للمساهمة التهديفية رقم 10 هذا الموسم (سجل 7 وصنع 3)، خلال 33 مباراة لعبها مع سيتي، لكنه شارك في معظمها كبديل.

فقد لعب 1255 دقيقة فقط، مما جعله يقدم مساهمة تهديفية كل 125 دقيقة.

وتتبقى 3 مباريات لسيتي في الدوري الإنجليزي إلى جانب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي خلال الأسبوعين الأخيرين من الموسم.