المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين، 11 مايو 2026 - 11:30

كتب : FilGoal

الكل متيقن أن الجولتين المتبقيتين من الدوري الإنجليزي ستشهدان صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

وذلك بعد فوز أرسنال وسيتي على وست هام يونايتد وبرينتفورد في الجولة 36.

جولاتان متبقيتان فقط، والمنافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (68 هدفا)، سيتي (72 هدفا).

يخوض سيتي مباراتين على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل واحدة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 31: كريستال بالاس على ملعب الاتحاد (الأربعاء 13 مايو)

الجولة 37: بورنموث خارج ملعب الاتحاد (الثلاثاء 19 مايو)

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد (الأحد 24 مايو)

علما بأن رفاق عمر مرموش سيلعبون ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت يوم 16 مايو، قبل مباراتي الجولتين الأخيرتين.

فيما يخوض أرسنال مباراة على ملعبه استاد الإمارات، وأخرى خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 37: بيرنلي علي ملعب الإمارات (الاثنين 18 مايو)

الجولة 38: كريستال بالاس خارج ملعب الإمارات (الأحد 24 مايو)

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2025-2026 يوم 24 مايو الجاري.

