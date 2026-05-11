مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي
الإثنين، 11 مايو 2026 - 10:51
كتب : FilGoal
يلتقي توتنام هوتسبير أمام ليدز في ختام مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.
كما يلتقي الجزيرة الذي يضم بين صفوفه محمد النني أمام الوصل في صراع المركز الثالث بالدوري الإماراتي.
ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026
الدوري الإنجليزي
توتنام × ليدز.. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTs HD 1
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × جيرونا .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTs HD 3
الدوري السعودي
نيوم × الشباب.. الساعة 7:50 عبر قناة ثمانية
التعاون × الأهلي.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية
الدوري الإماراتي
الجزيرة × الوصل الساعة 7:45 عبر قناة أبو ظبي الرياضية
التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي
ميلوول × هال سيتي الساعة 10 مساءً
