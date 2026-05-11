مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي

يلتقي توتنام هوتسبير أمام ليدز في ختام مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

كما يلتقي الجزيرة الذي يضم بين صفوفه محمد النني أمام الوصل في صراع المركز الثالث بالدوري الإماراتي.

الدوري الإنجليزي

توتنام × ليدز.. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTs HD 1

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × جيرونا .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTs HD 3

الدوري السعودي

نيوم × الشباب.. الساعة 7:50 عبر قناة ثمانية

التعاون × الأهلي.. الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

الدوري الإماراتي

الجزيرة × الوصل الساعة 7:45 عبر قناة أبو ظبي الرياضية

التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي

ميلوول × هال سيتي الساعة 10 مساءً