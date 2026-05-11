أسامة جلال: نضع أنفسنا وسط الفرق الكبيرة التي توجت بكأس مصر
الإثنين، 11 مايو 2026 - 00:39
كتب : FilGoal
عدد أسامة جلال لاعب بيراميدز إيجابيات التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على زد.
وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر بالفوز على منافسه زد بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.
وقال أسامة جلال عبر أون سبورت: "بطولة كأس مصر ذات قيمة كبيرة نظرا لتاريخ تأسيسها، الفرق الكبيرة توجت بهذه البطولة، لذلك نضع أنفسنا مرة أخرى وسط هذه الفرق التي لها تاريخ".
وأتم "أتمنى أن نتوج ببطولة الدوري بعد الفوز بكأس مصر والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث خلال الموسم الحالي".
ويعد اللقب هو الخامس لبيراميدز في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس القارات الثلاث.
ويلعب بيراميدز في آخر جولات الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري.
