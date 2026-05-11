ناصر ماهر: أعتذر لحسام حسن.. والزمالك هو الأقرب للدوري

كشف ناصر ماهر لاعب بيراميدز عن سبب غيابه عن مواجهة زد.

وفاز بيراميدز بكأس مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على زد بهدفين دون رد.

وقال ماهر عبر قناة النهار: "تعرض لشد في ظهري ولذلك لم أشارك في المباراة ولكنها إصابة بسيطة، والحمد لله اللاعبين الذين شاركوا حققوا الفوز وتوجنا بلقب كأس مصر".

وواصل "بيراميدز من الأندية الكبيرة في مصر وإفريقيا حاليا ونملك لاعبين على أعلى مستوى، وكذلك في نادي الزمالك عملت بشكل جيد وقدمت نفسي بشكل جيد، والحمد لله حصلنا على لقب خلال الموسم الحالي ولدينا فرصة للتتويج بالدوري ونتمنى من الله التوفيق فيها".

وأكمل "الدوري هذا الموسم من أقوى الدوريات، الأهلي يملك فريق قوي والزمالك كذلك، وهناك منافسة كبيرة ولهذا هناك الكثير من المباريات الصعبة، ومع ذلك ننافس على اللقب لليوم الأخير ولكن الأمر ليس سهلا".

وتابع "الزمالك هو الأقرب حاليا للتتويج بالدوري بسبب وضعه في الجدول، ثم بيراميدز وبعده الأهلي، ولكننا سقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وشدد "أنا محظوظ لأنني لعب بالأهلي والزمالك وبيراميدز، وسعيد لأنني ظهرت بشكل جيد مع كل الفرق التي لعبت لها".

وأضاف "أحب حسام وإبراهيم حسن وأنا محظوظ بالتدرب تحت قيادتهما، كان هناك فترة ضعرت فيها بالضغط لحماسي ولرغبتي في التواجد مع المنتخب ولذلك قلت أشياء لم يكن يجب علي قولها، ولذلك أعتذر لهما على ذلك الأمر وأقول إن هذا كان فقط لرغبتي في التواجد بالمنتخب وبكل تأكيد أتمنى التواجد في المنتخب لأن هذا شرف لأي لاعب وفي أي وقت سيطلبني حسام حسن سأكون جاهزا بنسبة 100%".

وأتم "أفضل لاعب في الأهلي هذا الموسم بالنسبة لي هو أشرف بنشرقي، هو جودة مختلفة وإذا كان بيومه يشكل فارقا كبيرا، أما الأفضل في الزمالك هما خوان بيزيرا وعبد الله السعيد".

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.