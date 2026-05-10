تروسارد: سجلنا في اللحظة المناسبة أمام وست هام

الأحد، 10 مايو 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

أكد لياندرو تروسارد لاعب أرسنال سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على وست هام، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر شخصية قوية بعد التقدم وتمسك بالانتصار حتى النهاية.

وفاز أرسنال على منافسه وست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال تروسارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عندما سجلنا الهدف كان هناك فرح كبير، لكن بعد ذلك كان علينا أن نقاتل في الدقائق الأخيرة حتى لا نستقبل هدفًا. أنا سعيد فقط لأننا فزنا".

وعن شعوره بعد الهدف الملغي للمنافس، قال: "بصراحة ديفيد رايا قال مباشرة: يجب أن يُلغى الهدف بنسبة 100%. لذلك كان لدي الكثير من الثقة وقتها لأنه كان مقتنعًا جدًا".

وأضاف: "لكنك لا تعرف أبدًا، وتفكر أحيانًا أن الأمور لا تسير في صالحك. لحسن الحظ كان هناك خطأ، وفزنا بالمباراة. نحن سعداء جدًا بهذا الانتصار".

وتحدث لاعب أرسنال عن هدفه قائلًا: "كانت فرحة خالصة، لأننا كنا نعرف المطلوب منا اليوم وهو الفوز. صنعنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكنها كانت مباراة صعبة لأننا نعرف أيضًا ما الذي يقاتل من أجله المنافس. إنه ملعب صعب للحضور إليه".

وعن إنهاء فترة غيابه عن التسجيل، قال: "إنه توقيت رائع للتسجيل وتحقيق الفوز. تبقت مباراتان لنا، وآمل أن يكون هناك شيء ينتظرنا".

وعن أهمية الهدف، أوضح: "أعتقد أن هناك لحظات قليلة خلال الموسم تكون حاسمة، وربما اليوم واحدة من تلك اللحظات".

وأكمل: "بعد نهاية الموسم ربما ننظر إلى الوراء ونقول إن هذه اللحظة هي التي أوصلتنا لما نريده، لكن لا يجب أن نسبق الأحداث، ما زالت أمامنا مباراتان ويجب أن نفوز بهما أيضًا".

وأشاد تروسارد بحارس الفريق رايا، قائلًا: "أعتقد أنه ساعدنا كثيرًا هذا الموسم. يمكنك أن ترى جودته وعدد التصديات التي يقوم بها، وبطرق مختلفة أيضًا. يستحق الكثير من الإشادة لأنه أبقانا في المباراة".

وسجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال الوحيد والقاتل.

ولكن ليس فقط توقيت الهدف قاتل، لكن سيناريو الوقت المتأخر من المباراة وما حدث من هدف وست هام كان أكثر إثارة.

وبفوز أرسنال ارتفع رصيد الفريق إلى النقطة 79 ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل من المدفعجية.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ 18 ويقترب من الهبوط ويظل في منافسة مع توتنام الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.

ويقترب أرسنال من التتويج بالدوري الإنجليزي.

